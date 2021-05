Bike Exchange paga a caro prezzo l'ingenuità Pieter Serry (Deceuninck Quick Step). Si è sfiorata la tragedia, ma il corridore belga è ripartito per fortuna (Gene Bates, il ds della BikeExchange che era alla guida dell'ammiraglia in quel momento. La commissione di Giuria, infatti, ha multato il ds con 2000 franchi svizzeri oltre all'esclusione immediata dal Giro. Ergo, da venerdì il team sarà privo di uno dei suoi direttori sportivi. Il ds dellapaga a caro prezzo l'ingenuità commessa in gara , quando ha investito il corridore(Deceuninck Quick Step). Si è sfiorata la tragedia, ma il corridore belga è ripartito per fortuna ( il video ). Non ripartirà invece, il ds della BikeExchange che era alla guida dell'ammiraglia in quel momento. La commissione di Giuria, infatti, ha multato il ds con 2000 franchi svizzeri oltre all'esclusione immediata dal Giro. Ergo, da venerdì il team sarà privo di uno dei suoi direttori sportivi.

Ammiraglia sciagurata! Tampona il corridore e lo fa cadere

Ammiraglia declassata per la prossima tappa

In gara ci sarà solo Matthew White, il quale è stato inoltre declassato come ultima ammiraglia del gruppo. Quindi, in caso di rifornimento o problema tecnico, i corridori della BikeExchange dovranno attendere la “rimonta” della propria ammiraglia, rischiando di perdere secondi e terreno rispetto ai propri avversari.

Penalizzazione per Felline

Nel report della giuria, spunta anche il nome di Fabio Felline. Il corridore dell'Astana è stato pizzicato nello sfruttare la scia di un'ammiraglia: 20'' di penalizzazione in classifica generale per lui, oltre ad un -4 nella classifica a punti e un -4 nella classifica scalatori.

