Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Giro Classic: la rimonta di Nibali è completa! Chaves finisce ko, la maglia rosa è sua

GIRO D'ITALIA - Dopo aver messo in scacco Kruijswijk sulla discesa del Colle dell'Agnello, Vincenzo Nibali completa la rimonta nella tappa successiva, quella con arrivo a Sant'Anna di Vinadio. Questa volta è Esteban Chaves ad abdicare e per il corridore siciliano è il 2° Giro d'Italia vinto in carriera nel 2016.

00:01:10, 21/05/2020 A 15:38