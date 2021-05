Gornje Cerovo, niente di eccezionale ma sarà ulteriore fatica nelle gambe dei corridori che andranno a caccia di una tappa. Poi sarà sprint o ci sarà un'azione da finisseur? Sagan cerca il bis, per mettere al sicuro Dopo le fatiche dello Zoncolan , si riparte verso lo sconfinamento in Slovenia. Si rientra in Italia dopo un circuito che vedrà il triplo passaggio del, niente di eccezionale ma sarà ulteriore fatica nelle gambe dei corridori che andranno a caccia di una tappa. Poi sarà sprint o ci sarà un'azione da finisseur?cerca il bis, per mettere al sicuro la sua maglia ciclamino

Il percorso della 15a tappa

Dopo le fatiche dello Zoncolan, altra tappa impegnativa con la carovana rosa che sconfinerà fino in Slovenia. Al km 66 si entrerà in un circuito da ripetere due volte, con i corridori che affronteranno in tre occasioni lo strappo di Gornje Cerovo. Poi ultimo strappo a Nova Gorica, a 3 km dall'arrivo, prima del rientro in Italia per il finale di Gorizia. Dopo Piazza Europa si scala un strappo di circa 1 km (5,9% pendenza media) con pendenze fino al 14%, seguito da una discesa impegnativa che riporta in Italia. Nell’ultimo kmda segnalare un breve tratto in pavé prima del rettilineo finale di 300 metri tutto in asfalto.

GPM e pendenze:

-Gornje Cerovo di 4a categoria (a quota 224 metri) - salita di 1,7 km all'8,5%, max 15%;

Programmazione televisiva

Per seguire il Giro d'Italia basterà accendere la tv e sintonizzarsi sui canali di Eurosport. Tutte le tappe del Giro saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) - visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision - con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il live streaming delle tappe sarà visibile invece su Eurosport Player ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi le tappe in live integrali e senza pubblicità. Inoltre, il Giro d'Italia sarà visibile On Demand su Eurosport Player e in streaming anche sul sito Eurosport.it e sull'App di Disocvery+ ( scopri l'offerta bomba per il Giro ).

Giro 2021, tappa 15: Grado-Gorizia, percorso in 3D

I favoriti della 15a tappa

Arrivo che si presta alle volate, anche se nei km precedenti non mancheranno le insidie. Tre GPM, più la rampa al ritorno in Italia, a 5 km dal traguardo (al 14%), taglierà le gambe a tutti i velocisti puri. Ecco perché il primo nome che ci viene in mente è quello di Sagan che potrebbe davvero fare la differenza su questo finale. Degli altri velocisti potrebbero impensierirlo solo Cimolai e Gaviria, ma siamo molto incuriositi da quello che combineranno Fiorelli e Oldani.

È però un finale che si presta a dei colpi di mano. Alle azioni da finisseur che abbiamo visto poco in questo Giro. Ecco che corridori come Bettiol, Moscon, Ulissi, Cavagna e Honoré potrebbero partire per non farsi più riprendere. Ci sarà davvero bagarre nel finale.

Sagan, Bettiol *****

Cimolai, Cavagna, Honoré, Battaglin ****

Ulissi, Gaviria, Bevin, Brambilla, Moscon ***

De Gendt, Felline, Nizzolo, Pasqualon, Vendrame **

Oldani, Verrmeersch, Hermans, Fiorelli, Nizzolo, Gallopin, Consonni *

Sagan perfetto, 18 vittorie nei Grandi Giri: rivivi la volata

Approfondimenti e dichiarazioni

Informazioni

Domenica 23 maggio, dalle 13:15 (collegamento tv)

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

