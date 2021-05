Hugh Carthy scomparso dalla top 10 della con 2'21'' di ritardo rispetto al vincitore Caleb Ewan ma, soprattutto, in ritardo rispetto agli altri big (200 metri al 12% prima dell'ingresso all'ultimo km? Non ha vissuto una bella giornata? Anche i corridori dell'Education Nippo sono rimasti interdetti nel non vedere il loro capitano nelle prime posizioni e così Alberto Bettiol e Ruben Guerreiro sono subito andati nelle retrovie per recuperarlo. La prima grafica che ci è apparsa dopo il traguardo di Termoli , ci davascomparso dalla top 10 della classifica . Come è stato possibile? Il britannico era infatti arrivatorispetto al vincitorema, soprattutto, in ritardo rispetto agli altri big ( la classifica dei migliori ). Ha avuto un problema durante lo strappo diprima dell'ingresso all'ultimo km? Non ha vissuto una bella giornata? Anche i corridori dell'sono rimasti interdetti nel non vedere il loro capitano nelle prime posizioni e cosìsono subito andati nelle retrovie per recuperarlo.

Cosa è successo?

Effettivamente Hugh Carthy è arrivato con 2'21'' di ritardo dal gruppo, in seguito ad un problema meccanico avuto della sua bici durante il famoso strappo di 200 metri. A quel punto il cambio di bici e la non facile rimonta. Un po' di paura, sicuramente, per il 3° classificato della Vuelta 2020, ma per sua fortuna c'è stato il lieto fine.

Perché gli è stato accreditato lo stesso tempo dei big?

Alla revisione delle immagini, anche la Giuria dei Commissari ha attestato che il problema rimediato da Hugh Carthy sia avvenuto all'interno degli ultimi 3 km. Così facendo, scatta la famosa neutralizzazione che restituisce il tempo a Carthy. Il corridore dell'Education First resta così 6° nella generale a 39'' dalla maglia rosa di Valter.

