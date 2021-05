Carboni e Gavazzi e un sorprendente Gaviria a caccia di punti per la maglia ciclamino. A vincere alla fine è Lafay, prospetto della Cofidis, che ottiene il suo primo successo in carriera dopo il 1° posto nella classifica giovani alla Volta Valenciana. Dietro c'è bagarre solo nella salitella finale, ma perde le ruote del gruppo comunque Jai Hindley che dimostra di essere arrivato al Giro non con la migliore condizione possibile. Attardato anche Pello Bilbao a causa di una caduta. Giro che perde invece Caleb Ewan che ha abbandonato Fuga doveva essere e fuga è stata, tanto che gli stessi big di classifica speravano in questa situazione per risparmiare qualche energia in vista della tappa di Campo Felice . 9 corridori si sono lanciati all'attacco, tra questi anche i nostrie un sorprendentea caccia di punti per la maglia ciclamino. A vincere alla fine è, prospetto della Cofidis, che ottiene il suo primo successo in carriera dopo il 1° posto nella classifica giovani alla Volta Valenciana. Dietro c'è bagarre solo nella salitella finale, ma perde le ruote del gruppo comunqueche dimostra di essere arrivato al Giro non con la migliore condizione possibile. Attardato anchea causa di una caduta. Giro che perde inveceche ha abbandonato dopo pochi km per un problema al ginocchio ; aveva appena vinto la sua seconda tappa in questo Giro.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Victor Lafay 4h06'47'' 2. Francesco Gavazzi +36'' 3. Nikias Arndt +37'' 4. Nélson Oliveira +41'' 5. Giovanni Carboni +44'' 6. Kobe Goossens +58'' 7. Victor Campenaerts +1'00'' 8. Alexis Gougeard +1'54'' 9. Fernando Gaviria +3'04'' 10. João Almeida +4'48''

Classifiche e risultati

9 in fuga: si stacca Caleb Ewan che poi si ritira

Scatti e controscatti. È bagarre sin dal km 0 con diversi tentativi di fuga: ci provano anche Gino Mäder, Battistella, Ulissi e Sagan tra gli altri, ma nessuno riesce ad evadere dal gruppo, considerando che si viaggia a 46 km/h nella prima ora di corsa. Si stacca anche qualcuno, tra questi Caleb Ewan che decide di abbandonare per un problema al ginocchio. La fuga viene via ai -114 km dal traguardo, con l'azione di Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco Gavazzi (Eolo Kometa), Goossens (Lotto Soudal), Nélson Oliveira (Movistar), Arndt (DSM), Gaviria (UAE Emirates) e Lafay (Cofidis) poi raggiunti da Campenaerts (Qhubeka Assos). I 9 guadagnano ben presto 7 minuti sul gruppo guidato dalla Groupama-FDJ di Attila Valter.

Vince Lafay su Gavazzi

Sul GPM di Bocca della Selva passa per primo Goossens che cerca punti per la classifica scalatori, poi parte Gaviria che attacca in discesa, ma il colombiano cade dopo qualche tornante. Il colombiano riesce comunque a rientrare, ma ai -18 dal traguardo cominciano gli scatti nel gruppo di testa. In prossimità del traguardo volante di Castelvenere vanno via Campenaerts e Carboni, ma da dietro rimonta Lafay che viaggia a doppia velocità. Il corridore della Cofidis entra nell'ultimo km con 18'' di vantaggio e non verrà più rimontato. Bravo a rientrare anche Gavazzi, ma il corridore della Eolo Kometa si deve accontentare del 2° posto.

Gaviria, attacco e caduta! Il colombiano sbaglia in curva

In gruppo succede poco, si stacca Hindley

In gruppo comincia a lavorare la Israel di Daniel Martin, ma si susseguono tante squadre in testa per evitare lo scatto di qualcuno. C'è la Deceuninck Quick Step per Evenepoel che marca a uomo Bernal trainato invece da Moscon. In pratica non succede nulla, anche se perdono le ruote dei migliori Hindley (+11'' dai migliori), Vervaeke (+25'') e Pello Bilbao (+30'' per colpa di una caduta).

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Attila Valter 31h10'53'' 2. Remco Evenepoel +11'' 3. Egan Bernal +16'' 4. Aleksandr Vlasov +24'' 5. Hugh Carthy +38'' 6. Damiano Caruso +39'' 7. Giulio Ciccone +41'' 8. Danie Martin +47'' 9. Simon Yates +49'' 10. Louis Vervaeke +50''

