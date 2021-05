Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, I pronostici degli esperti per la tappa 15: c'è anche Mollema

GIRO D'ITALIA - Come di consueto arrivano i pronostici degli esperti anche per la quindicesima tappa. Tanti dicono Sagan, qualcuno dice Bauke Mollema: l'olandese è ancora in fuga.

00:02:45, un' ora fa