Vi ricordate di quel "tifoso" che per poco non faceva cadere Lorenzo Fortunato sullo Zoncolan? Tifoso per modo di dire. Sta indagando su di lui la Questura per comportamento illecito dopo la denuncia di Enzo Cainero, uno degli organizzatori delle corse in Friuli. Dopo la denuncia alla Questura, Cainero ha anche spiegato che il ragazzo in questione avrebbe "confessato" e chiesto scusa, ma l'inchiesta della Digos va avanti. Per fortuna Fortunato andò dritto e vinse una delle tappe più importanti di questo Giro.

Le parole di Cainero

Questo incosciente deve pagare. Avevo chiesto alla Digos di individuare il o i responsabili. Non è possibile mettere a rischio il lavoro di centinaia di persone e la gara di un atleta per colpa di un irresponsabile. Trovato? Mi ha chiamato in ufficio ma, nonostante questa telefonata, l'operato della Questura proseguirà, perché serve un gesto forte per evitare che queste cose si ripetano. [Enzo Cainero a Telefriuli]

Jan Tratnik che transitava subito dietro il corridore della Eolo Kometa. Ma era stato, quella volta, respinto lui stesso prima che potesse dare fastidio al corridore della Bahrain Victorious. Uno dei ragazzi a scaraventare via il “tifoso” era un certo Gilberto Simoni che proprio su quella salita Era particolarmente focoso e desideroso di mettersi in mostra”. E c'è anche un aneddoto rispetto a questa vicenda. Dopo aver infastidito Fortunato, questo "signore" stava per ostruire il passaggio ancheche transitava subito dietro il corridore della Eolo Kometa. Ma era stato, quella volta, respinto lui stesso prima che potesse dare fastidio al corridore della Bahrain Victorious. Uno dei ragazzi a scaraventare via il “tifoso” era un certoche proprio su quella salita ci ha vinto due volte . “Gibo” era appostato su quel tratto e ha fermato lo spettatore grazie all'aiuto degli amici lì presenti: “”.

