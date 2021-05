Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Intervista ad un tifoso: "Siamo qui per vedere i corridori e per una borraccia"

GIRO D'ITALIA - Le green zone sono ormai zone di ritrovo per i tifosi che vanno a caccia di borracce. È la missione del giorno anche per il sig. Mauro Rossi che si è appostato per vedere i corridori e per prendere un cimelio di questa giornata.

00:01:30, 10 minuti fa