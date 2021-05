Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - "João Almeida dice ciao ciao al Giro": 4'21'' il suo ritardo dai big

GIRO D'ITALIA - Lo scorso anno vestì la maglia rosa per 15 giorni, facendo segnare un record visto che mai nessun corridore straniero tenne la rosa per così tanto tempo in una singola edizione. In questo 2021 esce subito di sceno, pagando 4'21'' di ritardo dai big alla prima tappa di montagna.

00:00:40, 42 minuti fa