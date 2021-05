Archiviata la tappa di Campo Felice , con lo sterrato a creare dei distacchi in classifica generale , si chiude questa prima lunga” settimana con la frazione di Foligno. Sede di arrivo riconosciuta in tante tappe alla Tirreno-Adriatico. Solitamente ci si aspetta un arrivo in volata, ma occhio alle fughe che potrebbero caratterizzare l'avvio di tappa. In questo Giro ben quattro fughe sono andate in porto (van der Hoorn, Dombrowski, Mäder e Lafay).

Il percorso della 10a tappa

Tappa che chiude la prima settimana, con il classico arrivo in volata a Foligno, già visto alla Tirreno-Adriatico e al Giro. Non mancheranno comunque i tentativi di fuga, con i 'coraggiosi' che proveranno ad approfittare della parte centrale della frazione con la scalata di Sella di Corno e la Forca di Arrone (che non costituiscono GPM). Ci saranno molti sali e scendi, tra questi il GPM di Valico della Somma che sarà sicuramente teatro di qualche attacco. Finale intenso, con una semicurva a 500 metri dal traguardo che potrà impensierire i velocisti.

GPM e pendenze:

-Valico della Somma di 4a categoria (a quota 655 metri) - salita di 6,7 km al 5%, max 8%

Per seguire il Giro d'Italia basterà accendere la tv e sintonizzarsi sui canali di Eurosport. Tutte le tappe del Giro saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) - visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision - con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il live streaming delle tappe sarà visibile invece su Eurosport Player ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi le tappe in live integrali e senza pubblicità. Inoltre, il Giro d'Italia sarà visibile On Demand su Eurosport Player e in streaming anche sul sito Eurosport.it e sull'App di Disocvery+ ( scopri l'offerta bomba per il Giro ).

I favoriti della 10a tappa

Tornano protagoniste le ruote veloci, ma occhio ad eventuali attacchi da lontano considerando il profilo della corsa, molto vallonata nella parte centrale. Ecco perché un penny, per sicurezza, è sempre meglio puntarlo su De Gendt. Soprattutto ora che la Lotto Soudal è rimasta praticamente senza uomini dopo l'addio di Caleb Ewan. Al 99% dovrebbe però concludersi con una volata di gruppo e quindi spazio ai vari Merlier, Sagan, ma anche i nostri Viviani e Nizzolo che sono ancora a caccia di un sigillo in questo Giro, Nizzolo addirittura cerca la sua prima vittoria in carriera al Giro dopo 11 secondi posti.

Da non dimenticarsi anche Gaviria che è andato addirittura in fuga nella tappa di Guardia Sanframondi. Ma non possiamo non citare anche Davide Cimolai, parso molto in condizione negli ultimi giorni tanto da piazzarsi due volte secondo a Canale e a Termoli. La prima volta è stato beffato dall'azione di van der Hoorn, l'ultima solo da un grande Caleb Ewan.

Merlier, Sagan, Gaviria *****

Nizzolo, Viviani, Cimolai ****

Groenewegen, Pasqualon, Moschetti, Vendrame ***

De Gendt, Tratnik, Brevin, Felline **

Minali, Fiorelli, Oldani, Kanter *

Lunedì 17 maggio, dalle 13:40 (collegamento tv)

