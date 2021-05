Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - L'impresa di Marco Pantani a Oropa: la grande rimonta dopo il salto di catena

GIRO D'ITALIA - Il 30 maggio 1999, durante la 15a tappa del Giro, Marco Pantani riesce in un'impresa leggendaria sulla salita che porta al Santuario di Oropa. Il Pirata viene bloccato da un problema alla catena all'inizio della salita ed è costretto a una rimonta furiosa per riprendere i suoi avversari: rientrerà su Jalabert a 3 km dall'arrivo e vincerà la tappa in solitaria. Semplicemente epico.

