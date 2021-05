Era la tappa più difficile del Giro. Non per via delle salite, ma per i quattro settori di sterrato che hanno tagliato le gambe ai capitani. Una roba del genere l'avevamo già vista, col pavé, al. Quello vinto dache sul pavé di Arenberg mise in fila tutti, dando distacchi paurosi ai rivali di classifica,compreso. Siamo sulla falsa riga di quella tappa, ed esce di scena ( definitivamente? che già nel primo settore era in difficoltà. Rientra, si ristacca e poi al terzo saluta la compagnia, conche neanche si ferma ad aspettarlo. Il portoghese viene richiamato in un secondo momento, ma è troppo tardi per il belga che finisce a più di 2 minuti di ritardo. Fosse solo Evenepoel però il problema, visto che Bernal stacca tutti. Sull'ultima salita, una volta finito lo sterrato, fa cadere Soler, Ciccone, Bardet, Simon Yates, Hugh Carthy e Caruso. Soloprova a inseguirlo, ma anche il russo si deve arrendere. Bernal va a doppia velocità e si dimentica del mal di schiena: ora il più vicino in classifica è Vlasov che paga 45'', tutti gli altri sono ad oltre 1'. Giro d'Italia già finito ? Ah, per la cronaca: c'eranoin fuga. Il corridore dell'UAE se la gioca fino alla fine, ma viene battuto in volata dal giovane