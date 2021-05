Si chiude questa prima, lunga, settimana del Giro d'Italia con la vittoria die conin maglia rosa. Finalmente il corridore dellace l'ha fatta a vincere una volata al Giro, considerando che lo scorso anno dovette andare in fuga per trionfare sulle strade della Corsa Rosa ( nella tappa di Tortoreto ). Questa volta è stata perfetta la strategia di squadra, con le trainate di, addirittura, in salita per far male agli altri velocisti presenti in corsa. Via via si sono staccati quasi tutti: da Groenewegen a Nizzolo, da Merlier a Dekker, conche è rimasto aggrappato al gruppo, ma affaticato per lo sforzo. E così è stato in volata conl'unico a contendere il successo di tappa, non riuscendo però a scavalcare un Sagan troppo deciso. Ci sarà ancora da chiedersi se la strategia dell'UAE sia stata ben studiata, conche ha di fatto tirato la volata a Sagan e non al compagno di squadra.ancora piazzato, Viviani solo 9°.