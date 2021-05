Dopo una collezione infinita di secondi posti, 9 in 11 tappe, l'finalmente si riscatta e trova una grande vittoria con. Il corridore dell'AG2R Citroën riesce a resistere sulle salite, anche contro corridori come George Bennett, Edet, Visconti e Brambilla, e si va a giocare la vittoria contro. In volata il veneto non si batte e conquista, finalmente, il suo primo successo in carriera al Giro . E dire che aveva lavorato per tutta la tappa in supporto diche era entrato nella fuga per incrementare il suo vantaggio nella classifica scalatori. Brambilla si piazza 3°, ma viene retrocesso al 4° posto per volata irregolare.