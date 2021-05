Ancora una volta arriva la fuga: la. Tanti italiani all'attacco, tra questi anche, due che erano andati forte anche sulla salita di Sega di Ala nel giorno precedente. Uno ha già vinto 8 tappe al Giro, l'altro 'solo' il Giro delle Fiandre . Bettiol, però, ha voglia di riscatto dopo due anni non proprio fortunati e si va a prendere uno splendido successo a Stradella dopo aver fatto schiantaree battuto. Una vittoria di 'rinascita' per il corridore toscano che corona al meglio un Giro molto bello, dove è stato addirittura l'ultimo uomo in salita per. Niente da fare per gli altri della fuga, conche si piazza poi al 2° posto. Parlando di volate,lascia fare. È proprio lui a lasciare andare la fuga, non provando neanche a centrare il bis così come fatto a Gorizia. Allo slovacco interessa solo la classifica a punti e non fare niente, a questo punto, è efficace per portarsi a casa la maglia ciclamino. In gruppo ci si 'riposa' in vista della tappa di Alpe di Mera, nella prima della due-giorni decisiva di questo Giro