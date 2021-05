È il giorno del giudizio al Giro, ma non per la vittoria della maglia rosa. Abbastanza bloccate le prime tre posizioni, conche conquista il suo secondo Grande Giro dopo la vittoria del Tour nel 2019. È il secondo colombiano a trionfare sulle nostre strade dopo il successo didel 2014. Applausi a scena aperta, però, anche perche giunge al 2° posto, con tanto di successo di tappa a Alpe Motta , pur partendo da Torino con il compito di gregario per Landa, poi ritirato . Poi Yates, Vlasov eche supera Bardet, grazie alla crono, e tiene a distanza. Crono clamorosa del portoghese che manca però la rimonta dall'8° al 5° posto per, mentre vanno male Bardet e Hugh Carthy ( guarda la classifica completa ). A proposito di crono, il vincitore di giornata è un eroicoche, dopo aver fatto tempi spaziali, è costretto a fermarsi, cambiare bici e ripartire a causa di una foratura. Lui l'ha comunque vinta, realizzando ildel Giro: record assoluto, battuto anche Francesco Moser. Battuto oggi, che invece va a sbattere contro le transenne quando aveva odorato di poter vincere la cronometro. Che errore!