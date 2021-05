Classifica non ancora delineata dopo la terza frazione, vinta da van der Hoorn a Canale . Ci aveva provato, ma il corridore della Trek Segafredo è stato ripreso dal gruppo ( era solo un test per Sestola? ). Siamo ancora all'inizio e non abbiamo affrontato le prime montagne, ma nella quarta tappa si scopriranno le carte. Ecco lo specchietto riepilogativo dei big della classifica, o dei presunti tali, dopo le prime tre frazioni. La differenza la fa ovviamente ancora la cronometro di Torino davanti a tutti.