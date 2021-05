È stato un vero e proprio duello quello tra. Era già tutto apparecchiato per la volata di Verona, poi vinta da Nizzolo , ma ad animare la tappa è stato anche lo scontro diretto tra il corridore dell'e quello della. Marengo parte per primo in fuga, ma Pellaud lo raggiunge e guadagna qualche km con un'azione solitaria dopo il traguardo volante. Lo svizzero passa da +30 a +47.