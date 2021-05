Altra fuga che arriva in porto, ma anche questa volta non viene conteggiata ai fini della classifica visto che l'azione vedeva 15 corridori all'attacco. C'era anchedella Groupama-FDJ, ma resta al 9° posto. Sale in top 10grazie ai km di fuga effettuati inizialmente, prima dello stop della tappa a causa dell'incidente che ha visto inoltre molti corridori ritirarsi. Proprio Campenaerts si è aggiudicato poi la vittoria