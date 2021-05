Non vincerà la classifica dei traguardi volanti per il secondo anno consecutivo, ma Simon Pellaud si 'consola' con il successo in una classifica prestigiosa come quella dei fuggitivi. Battuto Umberto Marengo nel duello tra gli uomini in fuga, si sono fatti vedere anche Rivi, Albanese e van der Hoorn. Classifica che resta all'Androni Giocattoli Sidermec dopo il successo dello scorso anno di Mattia Bais.

La classifica delle fughe

Corridore Km in fuga 1. Simon Pellaud 783 2. Umberto Marengo 648 3. Samuele Rivi 414 4. Vincenzo Albanese 368 5. Taco van der Hoorn 355 6. Mark Christian 281 7. Alexis Gougeard 274 8. Filippo Tagliani 224 9. Quinten Hermans 196 10. Samuele Zoccarato 169

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

Dall'Androni alla vittoria del Giro: la scalata al potere di Bernal

Classifiche e risultati

Ganna immenso! Fora, riparte e vince a Milano: rivivi la crono

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07