Dopo settimane di attesa, laha finalmente svelato il team che affronterà il prossimo partenza da Torino l'8 maggio ). Tutto ruotava attorno alla presenza o meno diche sembrava aver superato inizialmente i dolori alla schiena palesati nella scorsa stagione, con un ottimo inizio da annata mostrato alla Strade Bianche , al Tour de la Provence, alla stessa Tirreno-Adriatico. Dopo la corsa a tappe italiana, però, Bernal non si è più fatto vedere, restando in Colombia con la famiglia . Perché questo tipo di avvicinamento? Il vincitore del Tour 2019 sarà comunque della partita in una squadra con Sivakov e Daniel Martínez che lo sosteranno in salita.