Trek Segafredo che ha confermato la chiamata di Vicenzo Nibali, nonostante il siciliano si sia fratturato il radio del polso destro lo scorso 14 aprile. C'è anche Egan Bernal dopo i problemi di schiena: il colombiano proverà a vincere anche il Giro dopo aver conquistato in carriera già il Tour. Si parte con la crono di Torino dell'8 maggio , ecco la lista dei convocati per la 104esima edizione della Corsa Rosa, lista poi da confermare nelle prossime ore. Notizia degli ultimi giorni, la mancata convocazione di McNulty da parte dell'UAE Emirates, con lo statunitense che avrebbe dovuto fare il capitano o la clamorosa chiamata di Groenewegen da parte della Jumbo Visma. I riflettori, però, sono puntati tutti sullache ha confermato la chiamata di, nonostante il siciliano si sia fratturato il radio del polso destro lo scorso 14 aprile. C'è anchedopo i problemi di schiena: il colombiano proverà a vincere anche il Giro dopo aver conquistato in carriera già il Tour.

Ineos Grenadiers (ufficiale)

1 Egan Bernal

2 Jonathan Castroviejo

3 Filippo Ganna

4 Daniel Martínez

5 Gianni Moscon

6 Salvatore Puccio

7 Pavel Sivakov

8 Jhonatan Narváez

Occhi su Egan Bernal, con il colombiano che vuole aggiungere anche il Giro d'Italia al proprio palmarès dopo la conquista del Tour nel 2019. Unica incognita: dopo una prima parte di stagione discreta è scomparso dopo la Tirreno, lavorando in altura in Colombia. Sarà stato un lavoro efficace per vincere il Giro?

AG2R Citroën (ufficiale)

11 Tony Gallopin

12 François Bidard

13 Geoffrey Bouchard

14 Clément Champoussin

15 Alexis Gougeard

16 Lawrence Naesen

17 Andrea Vendrame

18 Larry Warbasse

Gallopin guida la formazione francese, da quest'anno sponsorizzata dalla Citroën. C'è il nostro Andrea Vendrame che andrà a caccia di qualche volata impegnativa, ma occhio a Bouchard (miglior scalatore della Vuelta 2019) e a Champoussin che sarà l'uomo di classifica.

Alpecin Fenix (ufficiale)

21 Tim Merlier

22 Dries De Bondt

23 Jimmy Janssens

24 Alexander Krieger

25 Senne Leysen

26 Oscar Riesebeek

27 Gianni Vermeersch

28 Louis Vervaeke

Debutto al Giro per l'Alpecin-Fenix. Non c'è il suo miglior uomo, van der Poel che farà invece al Tour. Il team belga arriva però con un Tim Merlier scatenato, che cercherà di far sue le volate di questo Giro d'Italia. Sarà un cliente difficile per tutti.

Androni Giocattoli Sidermec (ufficiale)

31 Jefferson Cepeda

32 Simon Pellaud

33 Andrii Ponomar

34 Simone Ravanelli

35 Eduardo Sepúlveda

36 Filippo Tagliani

37 Natnael Tesfatsion

38 Nicola Venchiarutti

Hanno preso il posto della Vini Zabù che si è autoesclusa dopo i molteplici casi di doping. L'Androni si ripresenta con Pellaud, vincitore lo scorso anno della classifica dei traguardi volanti, ma non c'è invece Mattia Bais che aveva vinto la classifica delle fughe. Occhi puntati su Cepeda che sarà l'uomo di classifica. L'ecuadoriano sarà accompagnato da Sepúlveda e Tesfatsion che proveranno a dargli una mano in salita.

Astana (ufficiale)

41 Aleksandr Vlasov

42 Samuele Battistella

43 Fabio Felline

44 Gorka Izagirre

45 Vadim Pronskiy

46 Luis León Sánchez

47 Matteo Sobrero

48 Harold Tejada

Dopo essersi ritirato abbastanza presto nel 2020, Vlasov ci riprova quest'anno. Obiettivo minimo il podio, ma il corridore russo vuole provarci fino in fondo a questo Giro d'Italia. Con lui Gorka Izagirre, Tejada e Luis León Sánchez. C'è anche il trio di italiani Battistella-Sobrero-Felline.

Bahrain Victorious (ufficiale)

51 Mikel Landa

52 Yukiya Arashiro

53 Pello Bilbao

54 Damiano Caruso

55 Gino Mäder

56 Matej Mohoric

57 Jan Tratnik

58 Rafael Valls

Ennesimo tentativo di Mikel Landa che al Giro d'Italia ha raccolto il podio una sola volta. La crono è il suo tallone d'Achille, ma spera di fare la differenza in salita. E avrà dei compagni di squadra super al suo fianco: per il basco ci saranno Bilbao, Mäder e Damiano Caruso.

Bardiani-CSF-Faizanè (ufficiale)

61 Giovanni Visconti

62 Enrico Battaglin

63 Giovanni Carboni

64 Filippo Fiorelli

65 Davide Gabburo

66 Umberto Marengo

67 Filippo Zana

68 Samuele Zoccarato

Formazione che non dovrebbe fare classifica, con Giovanni Visconti che punterà al successo di tappa e, perché no, alla classifica scalatori. Dentro anche Battaglin, un altro che potrà cercare qualche fuga vincente.

Bora Hansgrohe (ufficiale)

71 Peter Sagan

72 Giovanni Aleotti

73 Cesare Benedetti

74 Maciej Bodnar

75 Emanuel Buchmann

76 Matteo Fabbro

77 Felix Großschartner

78 Daniel Oss

Peter Sagan nel 2020 riuscì a centrare un successo, questa volta spera di portare a casa più vittorie possibili, compresa la maglia ciclamino. Formazione che darà un occhio anche alla classifica generale con Buchmann che avrà a disposizione Fabbro e Großschartner. Occasione per vedere all'opera anche il giovane Giovanni Aleotti.

Cofidis (ufficiale)

81 Elia Viviani

82 Natnael Berahne

83 Simone Consonni

84 Nicolas Edet

85 Victor Lafay

86 Rémy Rochas

87 Fabio Sabatini

88 Attilio Viviani

Altro velocista che punta a far meglio del 2020. In campo c'è Elia Viviani che vuole portare a casa qualche successo anche per far morale in vista delle Olimpiadi. Al suo fianco lo storico ultimo uomo Sabatini, Consonni e il fratello Attilio.

Deceuninck Quick Step (ufficiale)

91 Remco Evenepoel

92 João Almeida

93 Rémi Cavagna

94 Mikkel Honoré

95 Iljo Keisse

96 James Knok

97 Fausto Masnada

98 Pieter Serry

C'è il grande ritorno di Remco Evenepoel che rientra dopo il gravissimo incidente al Giro di Lombardia dello scorso anno. Avrà subito la chance di poter vincere il Giro d'Italia o farà un po' di fatica al rientro? C'è comunque Almeida che lo scorso anno si classificò 4°, dopo aver vestito la maglia rosa per 15 giorni consecutivi. Dentro anche Masnada e Knox e, a sorpresa, non ci saranno velocisti. Cosa più unica che rara in casa Quick Step.

Education Nippo (ufficiale)

101 Hugh Carthy

102 Alberto Bettiol

103 Jonathan Caicedo

104 Simon Carr

105 Rúben Guerreiro

106 Jens Keukeleire

107 Julius van den Berg

108 Tejay van Garderen

Ci aspettiamo grandi cose da Bettiol che vuole riscattarsi dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Il capitano sarà Hugh Carthy, 3° all'ultima Vuelta, che sarà scortato da Caicedo, Guerreiro e van Garderen.

Eolo Kometa (ufficiale)

111 Vincenzo Albanese

112 Manuel Belletti

113 Mark Christian

114 Márton Dina

115 Lorenzo Fortunato

116 Francesco Gavazzi

117 Edward Ravasi

118 Samuele Rivi

È la neonata squadra di Contador e Basso. Squadra senza troppe ambizioni, se non quella di mettersi in mostra con giovani come Rivi, Fortunato, Albanese e Ravasi.

Groupama-FDJ (ufficiale)

121 Rudy Molard

122 Matteo Badilatti

123 Antoine Duchesne

124 Simon Guglielmi

125 Sébastien Reichenbach

126 Romain Seigle

127 Attila Valter

128 Lars van den Berg

Dopo il Tour of the Alps, Pinot si è tagliato fuori e la Groupama-FDJ è rimasta senza capitano. Difficile che Reichenbach tenti la classifica generale: più facile con lo svizzero vada a caccia di tappe così come Seigle e Valter.

Intermarché Wanty-Gobert (ufficiale)

131 Jan Hirt

132 Quinten Hermans

133 Wesley Kreder

134 Riccardo Minali

135 Andrea Pasqualon

136 Simone Petilli

137 Rein Taaramäe

138 Taco van der Hoorn

C'è Jan Hirt che cerca un piazzamento in top 10 e sarà aiutato Taaramäe nell'occasione. Occhio al trio Minali-Pasqualon-Petilli.

Israel (ufficiale)

141 Daniel Martin

142 Patrick Bevin

143 Matthias Brändle

144 Davide Cimolai

145 Alessandro De Marchi

146 Alex Dowsett

147 Krists Neilands

148 Guy Niv

Prima di vedere cosa farà Froome al Tour, la Israel ci proverà al Giro con Daniel Martin che sogna il podio. Dentro anche Cimolai per le volate e De Marchi per le fughe.

Jumbo Visma (ufficiale)

151 George Bennett

152 Edoardo Affini

153 Koen Bouwman

154 David Dekker

155 Tobias Foss

156 Dylan Groenewegen

157 Paul Martens

158 Jos van Emden

George Bennett si è liberato dal ruolo di gregario di Roglic e proverà a mettersi in proprio al Giro, con l'assistenza di Foss. Per le volate il titolare è Dekker, ma c'è anche il ritorno di Groenewegen che rientra dalla squalifica patita dopo l'incidente di un anno fa con Jakobsen.

Lotto Soudal (ufficiale)

161 Caleb Ewan

162 Jasper De Buyst

163 Thomas De Gendt

164 Kobe Goossens

165 Roger Kluge

166 Tomasz Marczynski

167 Stefano Oldani

168 Harm Vanhoucke

Obiettivo numero 1, quelle delle volate con Caleb Ewan che ha l'intenzione di fare tutti e tre i Grandi Giri. Poi si potrà pensare anche alla classifica col giovane Vahoucke e alle fughe con De Gendt.

Movistar (ufficiale)

171 Marc Soler

172 Dario Cataldo

173 Matteo Jorgenson

174 Nélson Oliveira

175 Antonio Pedrero

176 Einer Rubio

177 Albert Torres

178 Davide Villella

Movistar senza un vero capitano, anche se i vertici del team spagnolo hanno dato una chance a Marc Soler che vuole capire le sue reali potenzialità sulle tre settimane. Con lui anche Cataldo e Villella.

BikeExchange (ufficiale)

181 Simon Yates

182 Michael Hepburn

183 Christopher Juul-Jensen

184 Tanel Kangert

185 Cameron Meyer

186 Mikel Nieve

187 Nick Schultz

188 Callum Scotson

È forse il grande favorito di questo Giro d'Italia. Simon Yates ci riprova dopo la clamorosa beffa del 2018 e proverà a fare tre settimane senza cali con l'aiuto di Nieve, Schultz e Kangert. Non ci sarà invece Chaves che ha avuto l'ok per fare invece il Tour.

Team DSM (ufficiale)

191 Jai Hindley

192 Nikias Arndt

193 Romain Bardet

194 Nico Denz

195 Chris Hamilton

196 Max Kanter

197 Nicolas Roche

198 Michael Storer

Squadra a due punte con Bardet e Hindley che si divideranno i gradi di capitano. C'è grande curiosità sull'australiano, per capire se potrà confermarsi dopo il 2° posto dello scorso anno a pochissimi secondi da Geoghegan Hart.

Qhubeka Assos (ufficiale)

201 Giacomo Nizzolo

202 Victor Campenaerts

203 Kilian Frankiny

204 Ber-Jan Lindeman

205 Domenico Pozzovivo

206 Mauro Schmid

207 Max Walscheid

208 Lukasz Wisniowski

C'è Pozzovivo che proverà a fare la sua solita classifica generale. Non ha grandi compagni di squadra da spremere in salita, con il team sudafricano che punterà tanto, in realtà, sulle volate con il campione europeo Giacomo Nizzolo.

Trek Segafredo (ufficiale)

211 Vincenzo Nibali

212 Gianluca Brambilla

213 Giulio Ciccone

214 Koen de Kort

215 Amanuel Ghebreigzabhier

216 Bauke Mollema

217 Jacopo Mosca

218 Matteo Moschetti

Vincenzo Nibali ci sarà. Non sarà classifica generale, ma il siciliano potrebbe essere un attaccante incontenibile nell'ultima settimana. La classifica la farà Ciccone, aiutato da Mollema e Brambilla. Poi ci sarà Moschetti per le volate.

UAE Emirates (ufficiale)

221 Davide Formolo

222 Valerio Conti

223 Alessandro Covi

224 Joe Dombrowski

225 Fernando Gaviria

226 Juan Sebastián Molano

227 Maxiliano Richeze

228 Diego Ulissi

A sorpresa tolto dalla lista dei convocati McNulty e, quindi, Formolo tornerà ad essere capitano anche se l'italiano potrebbe ambire più ad una classifica scalatori che a quella generale. Con lui anche Ulissi e Conti che proveranno sicuramente qualche fuga, mentre per le volate è già pronto Gaviria lanciato dai fidati Richeze e Molano.

