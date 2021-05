Sagan è sulla bocca di tutti. Sia per il discorso della multa L'Equipe ha movimentato il pomeriggio parlando del futuro di Peter Sagan, un futuro molto lontano dalla Deceuninck Quick Step. Lo slovacco, all'ultima stagione con la Bora Hansgrohe, cerca casa e il team belga avrebbe dovuto accoglierlo grazie all'aiuto del marchio Specialized, di cui Sagan è testimonial. I colloqui avuti tra il patron Lefevere e l'agente di Sagan, il grande Giovanni Lombardi, non ha dato però i frutti sperati. Troppo alte le richieste dello slovacco e la Deceuninck Quick Step non può dire di sì, considerando già gli sforzi fatti a livello economico per le Nonostante non sia stato protagonista nella tappa di Stradella , il nome diè sulla bocca di tutti. Sia per il discorso della multa per aver “intimidito gli avversari” , sia per il mercato che imperversa. Il giornale franceseha movimentato il pomeriggio parlando del futuro di Peter Sagan, un futuro molto lontano dalla. Lo slovacco, all'ultima stagione con la Bora Hansgrohe, cerca casa e il team belga avrebbe dovuto accoglierlo grazie all'aiuto del marchio, di cui Sagan è testimonial. I colloqui avuti tra il patron Lefevere e l'agente di Sagan, il grande, non ha dato però i frutti sperati. Troppo alte le richieste dello slovacco e la Deceuninck Quick Step non può dire di sì, considerando già gli sforzi fatti a livello economico per le conferme di Asgreen, Evenepoel e Alaphilippe

In più c'è il discorso della “squadra” Sagan. Considerando che, per avere lo slovacco, bisognava mettere sotto contratto anche il fratello Juraj, Daniel Oss, il massaggiatore e altri componenti del suo staff. Troppo “complicato” per i belgi e Sagan cerca ancora una sistemazione. Non che non abbia richieste, soprattutto per uno che ha vinto 18 tappe nei Grandi Giri oltre a un Giro delle Fiandre e una Parigi-Roubaix. Ecco la novità dell'Equipe, con il 3 volte campione del mondo contattato dai francesi della Total Direct Énergie.

Il team francese non ha la Specialized, hanno l'italianissima Wilier Triestina, ma hanno un budget importante per essere una squadra professional. E in più potrebbero ricevere proprio un'offerta da Specialized per effettuare un cambio di fornitore in vista della prossima stagione. L'obiettivo della Direct Énergie è quello di essere performante nelle Classiche 2022 con diverse punte da potersi giocare. Insieme a Sagan ci sarebbero Boasson Hagen, Bonifazio, Latour, Vuillermoz, Terpstra e, soprattutto, Turgis. Affare possibile?

