Matej Mohoric, dopo la spaventosa caduta sulla discesa del Passo Godi, è stato trasportato all'ospedale di Avezzano per gli accertamenti del caso. Bahrain Victorious che, prima del ritiro di Mohoric, aveva dovuto fare a meno anche del suo capitano Mikel Landa che aveva rimediato una frattura della clavicola sinistra più tre costole rotte Buitrago al Per fortuna nulla di rotto, ma “solo” tanta paura., dopo la spaventosa caduta sulla discesa del Passo Godi, è stato trasportato all'ospedale di Avezzano per gli accertamenti del caso. Nonostante il salto mortale , nessuna frattura per il corridore sloveno, ma una forte commozione cerebrale . In serata, comunque, il corridore già si sentiva meglio non avvertendo neanche più mal di testa. Una buona notizia in casache, prima del ritiro di Mohoric, aveva dovuto fare a meno anche del suo capitanoche aveva rimediato una frattura della clavicola sinistra più tre costole rotte nel finale della tappa di Cattolica . Oggi, inoltre, la Bahrain ha rischiato ancheal Giro d'Ungheria : per fortuna il colombiano è poi ripartito.

Aveva attaccato con Damiano Caruso

Mohoric era partito proprio sul Passo Godi, portandosi dietro Damiano Caruso in una sorta di azione di squadra per attaccare da lontanissimo. Davanti c'era ad aspettarli Gino Mäder che si era andato a prendere i punti del GPM. In discesa però la caduta e l'immediato ritiro del corridore sloveno che, nonostante si fosse rialzato, si era accasciato a terra per mancanza di equilibrio. Per fortuna nulla di gravissimo.

Mohoric, che spavento! Salto mortale e caduta in discesa

Le parole di Mohoric

Oggi sono stato fortunato. Ho giudicato male una curva, e così è scivolata la ruota posteriore, che sono riuscito a trattenere, ma poi ho sbattuto contro una e sono caduto scavalcando il manubrio. Per fortuna la mia bicicletta Merida e il mio casco Rudy Project hanno attutito al meglio l'impatto e ora sto bene. Niente ossa rotte, solo piccoli lividi e una commozione cerebrale. Al momento sono monitorato dallo staff medico della Bahrain Victorious. Sono deluso di lasciare il Giro d'Italia, ma più determinato che mai per la mia prossima gara. [Mohoric su instagram]

Se gli esami saranno tutti ok, Mohoric potrà essere dimesso dall'ospedale già nella mattinata di lunedì.

Mohoric vola per terra, Bernal vola sullo sterrato: il miglio della 9a tappa

