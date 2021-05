Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Mollema, che rischio! Doppia scodata sul bagnato

GIRO D'ITALIA - Bauke Mollema va ancora in fuga, ma anche oggi non trova la vittoria. Il corridore della Trek, invece, rischia di cadere sul manto scivoloso per la pioggia, ma riesce a salvarsi.

00:00:34, un' ora fa