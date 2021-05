saluta il Giro d'Italia. Il corridore dellanon sarà al via della 18esima tappa del Giro d'Italia , la, dopo la brutta botta rimediata nella tappa di mercoledì. Una decisione, arrivata pochi minuti prima della partenza, dopo che in mattinata la stessa squadra statunitense aveva confermato la presenza dell'abruzzese nella frazione odierna. Il classe '94 si era preparato e recato al foglio firma, dove è poi maturata la decisione finale: troppo dolore. Non molla, invece,. Anche lui era rimasto coinvoltonella veloce discesa dopo il Passo San Valentino. Dopo l'episodio, Ciccone era riuscito a rientrare sui migliori nel tratto di pianura per poi staccarsi quasi subito nella salita di Sega di Ala, mentre lo Squalo era rimasto inevitabilmente attardato dallo scivolone. Entrambi, come il compagno di squadra, erano arrivati doloranti al traguardo e con tanti dubbi sulla ripartenza all'indomani.