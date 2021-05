Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Nibali: "Giro partito in salita. Il finale? Vogliamo proteggere Ciccone"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Vincenzo Nibali prima del via della nona tappa. Lo Squalo è caduto nell'ultima frazione, ma non ha riportato grosse conseguenze e si trova ancora in classifica, pronto a lavorare sia per stesso che per Giulio Ciccone.

