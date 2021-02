Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Nibali sullo Stelvio: "Non è una salita come le altre, si stente la storia

GIRO D'ITALIA - "Lo Stelvio è una salita che ti può far vincere o far perdere un Giro". Queste le parole di Vincenzo Nibali che in carriera si è giocato tante volte la maglia rosa sulla mitica ascesa che collega Trentino e Lombardia. Il siciliano spiega tutte le difficoltà nell'affrontare questo passo, soprattutto dal punto di vista respiratorio. Se non si è giornata si può perdere parecchio...

