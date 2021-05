Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Nibali, un rientro da Campione. Le tappe dalla frattura al via di Torino

GIRO D'ITALIA - Il 14 aprile era caduto in allenamento, rimediando una frattura "composta" del radio del polso destro. Col Giro che partiva l'8 maggio sembrava impossibile un suo ritorno e invece... Una volontà da campione e un tutore speciale al polso destro, hanno permesso al corridore siciliano di rientrare appena in tempo per la 104esima edizione del Giro. Il suo 10° in carriera.

00:03:18, un' ora fa