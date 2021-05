Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Nizzolo: "Poche occasioni per velocisti, bisogna sfruttarle subito"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Giacomo Nizzolo prima del via della seconda tappa. Si tratta del primo arrivo per velocisti e il campione d'Europa sa che sarà importante farsi trovare in un finale non banale.

