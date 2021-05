Campo San Felice di domenica, ma occhio alle disattenzioni. Ci sarà comunque un arrivo in salita da non sottovalutare per gli uomini di classifica. Ci sarà tanto spazio per le fughe, vedremo un corridore italiano protagonista? Dopo la volata di Termoli , si torna a salire al Giro. La tappa decisiva di questa prima settimana sarà quella didi domenica, ma occhio alle disattenzioni. Ci sarà comunque un arrivo in salita da non sottovalutare per gli uomini di classifica. Ci sarà tanto spazio per le fughe, vedremo un corridore italiano protagonista?

Il percorso dell'8a tappa

Tappa di media montagna, che sarà territorio di caccia più per gli specialisti della fuga che per gli uomini di classifica. Sarà un modo come un altro, però, per stancare le gambe in vista dei giorni a venire. Ci saranno tanti sali e scendi e, nel mezzo, l'impegnativo GPM di Bocca della Selva (1392). Si arriva fino in provincia di Benevento, con la scalata di Guardia Sanframondi (445) che non dovrebbe essere però teatro di grandi distacchi.

GPM e pendenze:

-Bocca della Selva di 2a categoria (a quota 1392 metri) - salita di 18,9 km al 4,6%, max 10%;

-Guardia Sanframondi di 4a categoria (a quota 445 metri) - salita di 3 km al 6,9%, max 11%

Programmazione televisiva

I favoriti dell'8a tappa

Come detto, spazio ai fuggitivi. Gli uomini di classifica potrebbero preservare le forze per lo sterrato finale della tappa di Campo San Felice, e non spingere troppo sull'acceleratore. Ecco che si fanno avanti quei corridori che hanno perso tanto terreno finora. Uno su tutti Bauke Mollema o ancora Vanhoucke, Champoussin, Ruben Guerreiro e lo stesso De Gendt. Tutti corridori che non fanno più paura per la classifica generale, ma che sarebbero dei clienti davvero ostici in caso di fuga. Occhio ancora agli uomini della Bahrain Victorious che si riscopre squadra all'attacco: ci sarà di nuovo un'azione combinata tra Mohoric e Mäder? Vedremo se Bettiol avrà libera uscita o se dovrà stare attaccato a Hugh Carthy, stesso discorso per Moscon con Bernal.

Lato Italia, difficile vedere un attacco anche da lontano di Giulio Ciccone visto la sua posizione di classifica. In casa Trek, oltre a Mollema, potrebbe invece ricevere semaforo verde Gianluca Brambilla. Ci aspettiamo qualcosa di importante da parte di Giovanni Visconti che punta anche alla maglia azzurra di miglior scalatore. Anche per Diego Ulissi diventa una bella occasione di mostrare la sua gamba in salita.

Mohoric, Ulissi, Bettiol, Mollema *****

Evenepoel, Mäder, Ruben Guerreiro ****

Brambilla, Vanhoucke, De Gendt ***

De Marchi, Moscon, Formolo **

Visconti, Ciccone, Bernal, Daniel Martin, Simon Yates, Almeida *

Informazioni

Sabato 14 maggio, dalle 12:40 (collegamento tv)

