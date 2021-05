Ganna nella Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, ma anche lo stesso Caleb Ewan che cercano riscatto dopo una prima parte di 2021 non eccezionale, nonostante qualche acuto. Ben diversa la situazione di Peter Sagan che comincia sin da ora la sua caccia alla maglia ciclamino. Dopo aver vinto 7 volte la classifica a punti del Tour, lo slovacco vuole ripetersi al Giro. La vittoria dinella cronometro di Torino fa già parte del passato (anche se ha eguagliato un record di Francesco Moser ), ma si pensa già alla seconda tappa con la prima chance per i velocisti. Guardando ai risultati della crono, impossibile che qualcuno possa sfilare la maglia rosa a Ganna , ma per molti corridori vincere a Novara cambierebbe l'intera stagione. Parliamo di corridori come, ma anche lo stessoche cercano riscatto dopo una prima parte di 2021 non eccezionale, nonostante qualche acuto. Ben diversa la situazione diche comincia sin da ora la sua caccia alla maglia ciclamino. Dopo aver vinto 7 volte la classifica a punti del Tour, lo slovacco vuole ripetersi al Giro.

Il percorso della 2a tappa

Prima volata del Giro d'Italia che si consumerà a Novara. Frazione pianeggiante fatto salvo alcuni tratti dentro Monferrato, prima dell'ingresso nella pianura Padana. Si attraverserà Vercelli prima di arrivare dunque a Novara. Verrà toccata anche Santena, città dove riposa Camillo Benso Conte di Cavour che il Giro ricorda a 160 anni dalla sua scomparsa. Ci sarà anche il primo GPM di questa edizione, il GPM di Montechiaro d'Asti di 4a categoria al km 95,2.

Giro 2021, tappa 2: Stupinigi-Novara, percorso in 3D

I favoriti della 2a tappa

Non mancherà qualche tentativo di fuga ma, visto il finale, sarà difficile che le squadre dei velocisti si facciano sfuggire questa chance di centrare subito una vittoria di tappa. Favorito numero 1 Peter Sagan, almeno per quanto visto in questa prima parte di stagione. Subito dopo l'ex campione del mondo, ci sono Giacomo Nizzolo e Caleb Ewan: il primo non ha mai vinto una tappa in carriera al Giro e cerca un sigillo dopo aver conquistato lo scorso anno la maglia di campione europeo. L'australiano, che punta a vincere almeno una tappa in tutti e tre i Grandi Giri in questa stagione, ne ha conquistato 3 di vittorie al Giro. E poi c'è anche Elia Viviani che, comunque, si è già sbloccato in questo 2021. Occhi puntati anche su Tim Merlier, il velocista dell'Alpecin Fenix, che in stagione ha piazzato qualche vittoria qua e là nelle Classiche belghe. Tra i favoriti anche Fernando Gaviria, Davide Cimolai e Matteo Moschetti.

Peter Sagan, Caleb Ewan *****

Fernando Gaviria, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo ****

Tim Merlier, Dylan Groenewegen ***

Davide Cimolai, Matteo Moschetti, David Dekker **

Andrea Vendrame, Max Kanter, Riccardo Minali *

