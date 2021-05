Giro d'Italia, dopo il successo di Merlier nel primo sprint di questa edizione Siamo già arrivati alla terza tappa del, dopo il successo di Merlier nel primo sprint di questa edizione posto a Novara . Il belga ha beffato tutti, ma questa volta bisognerà avere le gambe pronte per l'intenso finale di Canale. I 3 GPM consecutivi e il dentello allo sprint intermedio, metteranno fatica nelle gambe dei corridori. Sarà davvero dura vedere una "volata normale”.

Classifiche e risultati

CHI VINCE IL GIRO 2021? Egan Bernal Simon Yates Remco Evenepoel Romain Bardet Aleksandr Vlasov Giulio Ciccone Hugh Carthy Mikel Landa Jai Hindley George Bennett Vincenzo Nibali

Il percorso della 3a tappa

Sarà la tappa più impegnativa delle prime tre del Giro d'Italia. Nel percorso che va da Biella a Canale avremo, dopo un lungo tratto pianeggiante in avvio di frazione, tre GPM. Si comincia con Piancanelli, poi Castino e Manera in rapida successione, che metteranno a dura prova la condizione delle "ruote veloci”. Anche nel finale il percorso resta dentellato con la strada che sale a Guarene e Vezza d'Alba, trampolino ideale per dei tentativi da finisseur. Frazione più per cacciatori di tappe che per velocisti.

GPM e pendenze

-Piancanelli di 3a categoria (522 metri) - di 7,6 km al 4,8%, max 12%;

-Castino di 4a categoria (540 metri) - di 4,9 km al 5,2%, max 11% ;

-Manera di 4a categoria (625 metri) - di 5,4 km al 5,4%, max 10%;

-sprint intermedio di Guarene di 2,6 km al 6,8% a 15 km dalla fine

Programmazione televisiva

Giro 2021, tappa 3: Biella-Canale, percorso in 3D

I favoriti della 3a tappa

Come detto, sarà molto difficile vedere i velocisti puri sprintare a Canale per aggiudicarsi la vittoria tappa. Soprattutto in seguito al traguardo volante su un dentello a oltre il 6%. Caleb Ewan e Giacomo Nizzolo, però, ci hanno fatto vedere a volte di poter combattere fino alla fine. Lo stesso australiano resistette a Cipressa e Poggio alla Sanremo, per poi piazzarsi al 2° posto alle spalle di Stuyven. Avrà la stessa gamba? Non ci sarà Viviani, per la Cofidis ci proverà Consonni. Il vero favorito, però, è Peter Sagan che ama questi finali mossi e che potrebbe/dovrebbe avere la gamba giusta per sbaragliare la concorrenza. Occhio anche a Bevin della Israel e a Merlier, tutto da scoprire in un finale del genere. Ma non solo velocisti aticipi. È un finale che si sposa a colpi di mano alla Cavagna o alla Moscon. E se Diego Ulissi avesse la gamba giusta....

Peter Sagan *****

Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo, Tim Merlier ****

Patrick Bevin, Simone Consonni, Diego Ulissi ***

Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Rémi Cavagna **

Fabio Felline, Mikkel Honoré, Andrea Pasqualon, Andrea Vendrame, Pello Bilbao, Luis León Sánchez *

CHI VINCE LA TERZA TAPPA? Peter Sagan Tim Merlier Caleb Ewan Giacomo Nizzolo Gianni Moscon Rémi Cavagna Diego Ulissi Patrick Bevin

Approfondimenti e dichiarazioni

Sagan: "Di nuovo al Giro, mi sembra di aver appena finito quello dell'anno scorso"

Informazioni

Lunedì 10 maggio, dalle 12:20 (collegamento tv)

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

