Mikel Landa e Pavel Sivakov, entrambi hanno rimediato The Show Must Go On cantavano i Queen, e ci rituffiamo nella nuova battaglia dei big, certamente privata di due importanti corridori. Bernal e Evenepoel vogliono la maglia, mentre Simon Yates ha già studiato questo percorso inedito. Chi avrà la miglior gamba? Il Giro, dopo il successo di Ewan , ha perso due protagonisti, con l'uscita di scena - causa caduta - di, entrambi hanno rimediato una frattura della clavicola cantavano i Queen, e ci rituffiamo nella nuova battaglia dei big, certamente privata di due importanti corridori.vogliono la maglia, mentreha già studiato questo percorso inedito. Chi avrà la miglior gamba?

CHI VINCE IL GIRO 2021? Egan Bernal Simon Yates Remco Evenepoel Romain Bardet Aleksandr Vlasov Giulio Ciccone Hugh Carthy Jai Hindley Vincenzo Nibali

Il percorso della 6a tappa

Prima tappa con un vero e proprio arrivo in salita. Siamo sui Monti Sibillini, con la carovana rosa che affronterà nella parte centrale della frazione il Forca di Gualdo (a 1496 metri) e il Forca di Presta (1536) in rapida successione. Poi il gran finale con l'arrivo ad Ascoli, con la scalata del San Giacomo (1090), arrivo inedito per il Giro d'Italia.

GPM e pendenze:

-Forca di Gualdo di 2a categoria (1496) - di 10,4 km al 7,4%, max 12%;

-Forca di Presta di 3a categoria (1536) - di 4,8 km al 4,2%, max 10%;

-San Giacomo di Ascoli Piceno di 2a categoria (1090) - di 15,5 km al 6,1%, max 10%

Yates in ricognizione a San Giacomo: il 1° arrivo in salita del Giro

Giro 2021, tappa 6: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno, percorso in 3D

I favoriti della 6a tappa

Nuova tappa di montagna, ma questo sarà un vero e proprio arrivo in salita sul GPM di San Giacomo (2a categoria). Simon Yates ci ha fatto una ricognizione qualche settimana fa, ma bisogna sincerarsi delle condizioni del britannico che non è parso molto pimpante a Sestola. Solo un problema di freddo? Quelli più combattivi sembrano essere Egan Bernal e Aleksandr Vlasov, ma resta un osso duro Hugh Carthy che ha sempre pedalato con i migliori. Occhio anche ad Evenepoel che vuole giustamente riscattarsi dopo i secondi, comunque pochi, persi l'altro giorno.

Non mancheranno i tentativi di fuga, soprattutto di squadre senza l'uomo di classifica. Alexis Gougeard potrà provarci visto che, ormai, Champoussin è uscito dalla generale, così come De Gendt vista l'assenza di Vanhoucke. In rampa di lancio anche Giovanni Visconti che cercherà anche la maglia azzurra di miglior scalatore. E poi c'è Cepeda che a Sestola ha patito il freddo, ma che in salita sarà un corridore che darà sicuramente battaglia da qui alla fine del Giro.

Chissà cosa faranno i Trek dopo la tappa di due giorni fa. Ciccone farà l'attaccante o resterà con i migliori? Nel caso potrebbe mandare in avanscoperta Mollema che è ormai uscito di classifica. Ci aspettiamo anche una riscossa dai Bahrain, rimasti orfani di Mikel Landa.

Egan Bernal, Aleksandr Vlasov *****

Simon Yates, Remco Evenepoel, Hugh Carty ****

Giulio Ciccone, Davide Formolo, Romain Bardet, Damiano Caruso ***

Daniel Martin, Jai Hindley, Pello Bilbao, Marc Soler **

Vincenzo Nibali, Thomas De Gendt, Matteo Fabbro, Jefferson Cepeda, Geoffrey Bouchard *

Bernal: "La schiena ha risposto bene, ma il Giro è lungo"

Approfondimenti e dichiarazioni

Nibali, un rientro da Campione: dalla frattura al Giro in 24 giorni

Giovedì 13 maggio, dalle 12:35 (collegamento tv)

