Prima tappa di montagna al Giro d'Italia. Non si arriverà sul GPM, ma il traguardo di Sestola è in pendenza dopo 3 Gran Premi della montagna, e sarà territorio di caccia per delle fughe da lontano. Ma sarà, sicuramente, anche teatro dei primi attacchi degli uomini di classifica. Chi sarà il primo a rompere gli indugi? Evenepoel sembra già molto carico , e la maglia rosa è lì a portata di mano.

Classifiche e risultati

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

CHI VINCE IL GIRO 2021? Egan Bernal Simon Yates Remco Evenepoel Romain Bardet Aleksandr Vlasov Giulio Ciccone Hugh Carthy Mikel Landa Jai Hindley George Bennett Vincenzo Nibali

Il percorso della 4a tappa

Tappa appenninica molto mossa, con arrivo a Sestola, che cambierà i lineamenti della classifica generale. Dopo un primo tratto pianeggiante, si comincerà a salire da San Polo d'Enza con diverse colline che porteranno i corridori fino al primo GPM di giornata: a Castello di Carpineti. Si continua a salire verso Montemolino, prima del gran finale a Colle Passerino con pendenze costantemente in doppia cifra. Una volta scollinati al GPM, brevissimo tratto di discesa e poi nuova pendenza fino a Sestola.

GPM e pendenze:

-Castello di Carpineti di 3a categoria (780 metri) - di 3,5 km all'8,6%, max 14%;

-Montemolino di 3a categoria (933 metri) - di 8,6 km al 5,7%, max 18%;

-Colle Passerino di 2a categoria (1052 metri) - di 4,3 km al 9,9%, max 16%

Programmazione televisiva

Per seguire il Giro d'Italia basterà accendere la tv e sintonizzarsi sui canali di Eurosport. Tutte le tappe del Giro saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) - visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision - con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il live streaming delle tappe sarà visibile invece su Eurosport Player ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi le tappe in live integrali e senza pubblicità. Inoltre, il Giro d'Italia sarà visibile On Demand su Eurosport Player e in streaming anche sul sito Eurosport.it e sull'App di Disocvery+ ( scopri l'offerta bomba per il Giro ).

Giro 2021, tappa 4: Piacenza-Sestola, percorso in 3D

I favoriti della 4a tappa

Corsa che si potrà dividere in due. Da una parte i fuggitivi a caccia di un successo di tappa, dall'altra i big della classifica per migliore la propria posizione e lanciare un segnale. La maglia rosa sembra a portata di mano però, e qualche big sogna la doppietta tappa e maglia. Uno di questi potrebbe essere Remco Evenepol, ma lo stesso Simon Yates è sul piede di guerra. Nella lista anche Egan Bernal, ma il colombiano potrebbe temporeggiare e lasciare la palla ai suoi avversari, e rispondere nel caso in un secondo momento.

Parlando di fuggitivi che potrebbero vincere la tappa, facciamo qualche nome. Da Giovanni Visconti che punterà alla classifica scalatori, al solito Thomas De Gent. Diego Ulissi ha la caratteristiche per prendersi questo tipo di traguardo, ma bisognerà vedere come stanno le gambe. Occhio anche a Giulio Ciccone che da queste parti aveva vinto nel 2016 in maglia Bardiani.

Simon Yates, Remco Evenepoel *****

Egan Bernal, Hugh Carthy, Aleksandr Vlasov ****

Daniel Martin, Pavel Sivakov, Giovanni Visconti, João Almeida ***

Giulio Ciccone, Diego Ulissi, Thomas De Gent **

Domenico Pozzovivo, Vincenzo Nibali, Giovanni Visconti, Davide Formolo *

Il Giro torna a Sestola: il successo di Ciccone nel 2016

Approfondimenti e dichiarazioni

Informazioni

Martedì 11 maggio, dalle 12:20 (collegamento tv)

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07