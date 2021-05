Merlier allo La prima tappa di montagna è andata in archivio, con qualche certezza e qualche sorpresa . Prima del San Giacomo, tornano protagoniste le ruote veloci. Dopo il successo diallo sprint Novara , chi alzerà le braccia al cielo dopo un'intensa volata? Sarà comunque imprevedibile perché arriva dopo due giorni molto impegnativi. A fare la differenza sarà sicuramente la capacità di aver smaltito le tossine delle prime salite di questo Giro d'Italia

Il percorso della 5a tappa

Frazione senza alcun tipo di asperità, con i corridori che attraverseranno la pianura emiliano-romagnola fino all'arrivo di Cattolica. Tappa per velocisti, ma occhio al vento proveniente dal mare che potrebbe portare qualche difficoltà nel finale. Traguardi volanti posti a Imola e Savignano sul Rubicone: è una delle poche frazioni che non presentano neanche un GPM.

Tutte le tappe del Giro saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Il favorito numero 1 è Tim Merlier dopo il suo successo di Novara. Anche i bookmaker puntano tutto sul belga dell'Alpecin Fenix a caccia del bis. Sempre guardando le quote degli scommettitori, cercherà riscatto Caleb Ewan anche se l'australiano non ha dimostrato di avere una grande gamba in questi giorni, anzi. Occhio a Nizzolo e Viviani, apparsi invece pimpanti, occhio anche a Dylan Groenewegen che, nonostante tutto, è stato autore di una bella volata nella seconda tappa. Anche per lo sprinter della Jumbo Visma, però, saranno da verificare le condizioni fisiche dopo gli ultimi due giorni molto impegnativi. L'impressione è che l'olandese abbia sofferto molto. E poi, ovviamente, attenzione a Peter Sagan e Fernando Gaviria che proveranno a riscattarsi dopo le delusioni di questi ultimi giorni.

Ci sarà sicuramente una fuga ma, guardando alla conformazione della tappa, sarà difficile che qualsiasi tentativo possa essere portato al termine. Questo in caso di assenza di vento: se si aprissero dei ventagli, invece, sarebbe qualcosa di imprevedibile. Chissà, magari ci proverà una squadra bisognosa di rimontare in classifica. Cavagna attende istruzioni, ma non è il solo.

Tim Merlier, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani *****

Caleb Ewan, Peter Sagan, Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria ****

Davide Cimolai, David Dekker ***

Matteo Moschetti, Filippo Fiorelli **

Riccardo Minali, Andrea Pasqualon, Manuel Belletti, Max Kanter, Lawrence Naesen *

Mercoledì 12 maggio, dalle 13:10 (collegamento tv)

