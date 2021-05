Domenico Pozzovivo e George Bennett, molto lontano anche Jai Hindley che non ha esattamente la stessa gamba dell'ottobre scorso ( Il primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia è andata in archivio, non senza sorprese . Già a San Giacomo sono definitivamente usciti di classifica corridori come, molto lontano ancheche non ha esattamente la stessa gamba dell'ottobre scorso ( guarda la classifica dei big ). Ma dopo le fatiche in salita, si tornerà ad andare veloce. Chi si prende la volata di Termoli?

Il percorso della 7a tappa

Altra tappa per velocisti, anche se non mancheranno i tentativi di fuga considerando i diversi dentelli che caratterizzano la parte centrale della frazione dopo il GPM posto a Chieti. Superato il secondo traguardo volante, sarà pianura tranne una facile collinetta a Vasto. Occhio però alle pendenze prima dell'ingresso dell'ultimo km. Ci sarà uno strappo di 200 metri al 12% che peserà sul risultato finale.

GPM e pendenze:

-Chieti di 4a categoria (a quota 330 metri) - salita di 4,7 km al 5,9%, max 12%

Programmazione televisiva

I favoriti della 7a tappa

Lo strappo nel finale, seppur di 200 metri, si fa sarà sicuramente sentire nelle gambe dei velocisti. Di primo acchito ci verrebbe da dire Peter Sagan, ma lo slovacco si è solo piazzato nelle prime volate. C'è Giacomo Nizzolo, c'è ancora Elia Viviani, ma l'uomo da battere sarà Caleb Ewan che si è dimostrato super a Cattolica. E poi c'è sempre Merlier, ma bisognerà vedere il suo recupero dopo queste giornate molto caotiche. Da non dimenticare, inoltre, Groenewegen che vuole lasciare un segno a questo Giro nonostante i tanti mesi di inattività.

Però, come detto, quella strada a salire prima dell'ultimo km potrebbe prestarsi a qualche folle azione da finisseur. Prendere anche 8-9 secondi sarebbe sufficiente per portarla a casa e l'uomo giusto potrebbe essere Cavagna. In caso di arrivo in volata ristretta tornano spendibili nomi come Gianni Moscon e Diego Ulissi.

Ewan, Merlier, Nizzolo *****

Sagan, Gaviria, Viviani, Groenewegen ****

Cimolai, Pasqualon, Moschetti, Vendrame ***

Moscon, Ulissi, Fiorelli, Cavagna, Consonni **

Kanter, Minali, Dekker, Naesen *

Venerdì 24 maggio, dalle 12:50 (collegamento tv)

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

