Zoncolan piazzato alla 14esima tappa. Prima di arrivare sullo Zoncolan, però, bisognerà sopravvivere alla tappa di Montalcino. Siamo sui percorsi della Eroica, e una motivazione c'è. Nei 70 km finali di tappa, ci saranno ben 35 km di sterrato divisi in quattro settori. Un finale di gara durissimo con due salite e la rampa finale al 12%. Basterà una caduta, anche solo una foratura e, già oggi, qualcuno potrebbe dire addio alla classifica generale. Il primo giorno di riposo è andato in archivio (per fortuna nessun positivo ai 600 tamponi svolti ), e si riparte verso la seconda settimana del Giro d'Italia. Settimana che vedrà il suo culmine con lopiazzato alla 14esima tappa. Prima di arrivare sullo Zoncolan, però, bisognerà sopravvivere alla tappa di. Siamo sui percorsi della Strade Bianche , della corsa che si chiamava, e una motivazione c'è. Nei 70 km finali di tappa, ci saranno. Un finale di gara durissimo con due salite e la rampa finale al 12%. Basterà una caduta, anche solo una foratura e, già oggi, qualcuno potrebbe dire addio alla classifica generale.

Il percorso della 11a tappa

Sarà una delle tappe più impegnative del Giro e non solo perché arriva dopo il primo giorno di riposo. Frazione di 162 km, ma negli ultimi 70 ci saranno ben 35 km di sterrato divisi in 4 settori. Il secondo di questi comincia da prima del traguardo volante di Castiglione del Bosco fino al GPM di Passo del Lume Spento (1° passaggio). Una salita tutta in sterrato. Stesso discorso per la salitella di Sant'Angelo in Colle e per i primi 5 km del Passo del Lume Spento (partendo dall'altro versante). L'ultima parte della salita sarà in asfalto. Una volta scollinato, leggero tratto di discesa fino all'arrivo di Montalcino su una rampa al 12% di pendenza massima.

Tratti in sterrato

1. dal km 92,8 al km 102 - lunghezza 9,1 km (discesa);

2. dal km 109,8 al km 123,7 - lunghezza 13,5 km (salita);

3. dal km 136,1 al km 143,7 - lunghezza 7,6 km (salita);

4. dal km 148,4 al km 153,3 - lunghezza 5 km (salita);

GPM e pendenze:

-Passo del Lume Spento (da Ponte Ombrone) di 3a categoria (a quota 600 metri) - salita di 13 km al 3,6%, max 16%;

-Passo del Lume Spento (da Ponte Fosso Raunate) di 3a categoria (a quota 600 metri) - salita di 9,3 km al 4,6%, max 12%;

-rampa finale di 200 metri alla pendenza massima del 12%

Giro 2021, tappa 11: Perugia-Montalcino, percorso in 3D

I favoriti dell'11a tappa

Egan Bernal. Il corridore colombiano ha detto Moscon, preziosissimo fino a questo momento. Il "trattore” è in grandissima condizione, come visto proprio nell'ultima tappa di montagna e, anche lui, si trova a suo agio su certi percorsi. Per la vittoria di tappa puntiamo anche su Formolo e Bettiol. Questa potrebbe essere proprio un'occasione per il capitano dell'UAE Emirates di rosicchiare in classifica generale, lui che si piazzò Hugh Carthy. Per quanto visto sullo sterrato di Campo Felice, il favorito numero 1 di giornata resta. Il corridore colombiano ha detto di voler perdere il meno possibile in questa tappa , ma ha la gamba buona e si trova a suo agio su questo percorso. Non c'è solo la vittoria di Campo Felice, il corridore della Ineos - proprio su queste strade - era giunto 3° alla Strade Bianche alle spalle di corridori, specialisti, come van der Poel e Alaphilippe. Se non ci fosse l'occasione per piazzare il colpo letale, con i big tutti insieme, Bernal potrebbe invece optare per regalare una chance al compagno di squadra, preziosissimo fino a questo momento. Il "trattore” è in grandissima condizione, come visto proprio nell'ultima tappa di montagna e, anche lui, si trova a suo agio su certi percorsi. Per la vittoria di tappa puntiamo anche su. Questa potrebbe essere proprio un'occasione per il capitano dell'UAE Emirates di rosicchiare in classifica generale, lui che si piazzò 2° alla Strade Bianche 2020 alle spalle di van Aert . In certi percorsi sarebbe perfetto anche Bettiol, 4° alla Strade Bianche 2020, ma il castellano dovrebbe essere più orientato a difendere il suo capitano

Bettiol ci prova a 18 km dal traguardo: grande attacco del vincitore del Fiandre 2019

Un po' più indietro Evenepoel, anche se il corridore belga è già andato in ricognizione a Montalcino e, proprio sullo sterrato di Campo Felice, fece un'incredibile rimonta dopo essersi leggermente staccato prima del tunnel. Ci aspettiamo qualcosa anche da Ciccone e Vlasov che dovranno rispondere presente se vorranno ambire alla vittoria del Giro d'Italia. E gli altri? Tutti hanno faticato sullo sterrato domenica scorsa, ma i bookmaker ci suggeriscono un Bardet in grande forma.

Bernal fa il fenomeno! Tappa e maglia, Ciccone secondo: rivivi l'arrivo

Quinten Hermans e Gianni Vermeersch. Due su Peter Sagan. Lo slovacco, Non possiamo non citare altri corridori che potrebbero trovarsi a proprio agio su certi percorsi. Lo sterrato non è il pavé, ma le vibrazioni, e le emozioni, lo ricordano molto. Ecco perché un nichelino lo vogliamo puntare anche su. Due su. Lo slovacco, dopo la vittoria di Foligno , sarà galvanizzato e questa sarà un'altra ghiottissima occasione per racimolare punti per la sua classifica. Ce lo immaginiamo addirittura in fuga. E vincente? Chi lo sa: alla Strade Bianche fece 2° nel 2013 e nel 2014, 4° nel 2016 e 8° nel 2018.

Bernal *****

Bettiol, Formolo, Evenepoel ****

Sagan, Moscon, Ciccone, Vermeersch, Hermans ***

Bardet, Mollema, Almeida, Vlasov, Pello Bilbao, Ulissi **

Daniel Martin, Großschartner, Brambilla, Caruso *

Van der Poel vince a Siena: rivivi lo scatto in faccia ad Alaphilippe

Approfondimenti e dichiarazioni

