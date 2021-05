tra poco il report completo...

La nuova classifica

Corridore Tempo 1. Egan Bernal 71h32'05'' 2. Damiano Caruso +2'21'' 3. Simon Yates +3'23'' 4. Aleksandr Vlasov +6'03'' 5. Hugh Carthy +6'09'' 6. Romain Bardet +6'31'' 7. Daniel Martínez +7'17'' 8. João Almeida +8'45'' 9. Tobias Foss +9'18'' 10. Giulio Ciccone +11'06'' 11. Daniel Martin +13'37''

Classifiche e risultati

20 in fuga: c'è Moscon ma anche Daniel Martin

Andatura pazzesca, anche oggi, per prendere la fuga. Tanti ci provano, ma l'azione decisiva arriva durante la salita di Sveseri con 20 corridori all'attacco. Tra questi, il solito Bouchard per i GPM, ma anche Pasqualon, Covi, Conti, Carboni, Mosca, Ravasi e Moscon. C'è anche Daniel Martin che è il migliore in classifica generale, anche se il capitano della Israel è già ad oltre 15 minuti di ritardo da Bernal. Inizialmente è la Ineos a fare l'andatura, poi tocca alla BikeExchange con Simon Yates che sembra interessato alla tappa. Bouchard perde però il GPM nei confronti di De Bondt, con il campione nazionale belga che si prende anche i traguardi volanti di Trento e Mori, scavalcando Pellaud e Marengo nella classifica di specialità.

A terra Ciccone, Nibali e Evenepoel

Comincia il Passo di San Valentino e Evenepoel si stacca subito dal gruppo maglia rosa. Anche Formolo in difficoltà, mentre davanti restano solo in tre: Daniel Martin, Pedrero e Gianni Moscon, ma Bouchard riesce a rientrare e a prendersi i 40 punti del GPM. Il gruppo scollina con 2'30'', ma occhio alla discesa e alle cadute: a terra due uomini di Simon Yates, giù anche Ciccone, Nibali e Evenepoel. Rincorsa clamorosa di Ciccone che riesce a rientrare anche senza compagni di squadra e col cambio della bicicletta rotto. Incomincia la salita di Sega di Ala e davanti resta solo Daniel Martin con un 1'10'' di vantaggio sul gruppo.

Simon Yates stacca Bernal dopo tre scatti: vince Daniel Martin

Siamo sulla salita di Sega di Ala e comincia il mal di gambe. Vlasov e Ciccone sono i primi a staccarsi, poi tocca anche a Foss, Bardet e Hugh Carthy sull'andatura di Castroviejo. Daniel Martin continua la sua cronoscalata, ma nel punto più duro il primo a partire è João Almeida. Primo scatto anche di Simon Yates, subito inseguito da Bernal e Daniel Martínez, mentre Caruso sceglie di andare del suo passo. Seconda passata di Yates e al terzo scatto riesce a lasciarsi alle spalle Bernal che finisce ko. Daniel Martínez prova a scuotere il suo compagno di squadra, ma Bernal non sale più e viene ripreso da Caruso. Yates cerca anche il successo di tappa ma, insieme ad Almeida, non riusciranno a rimontare su Daniel Martin che vincerà in cima a Sega di Ala. 2° Almeida, 3° Yates, Bernal arriva a 53'' dal britannico.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Daniel Martin 4h54'38'' 2. João Almeida +13'' 3. Simon Yates +30'' 4. Diego Ulissi +1'20'' 5. Damiano Caruso +1'20'' 6. Daniel Martínez +1'23'' 7. Egan Bernal +1'23'' 8. Antonio Pedrero +1'38'' 9. Pello Bilbao +1'43'' 10. George Bennett +2'21'' 11. Tobias Foss +2'21'' 12. Lorenzo Fortunato +2'47'' 13. Geoffrey Bouchard +2'49'' 14. Romain Bardet +2'52'' 15. Gianni Moscon +2'52'' 17. Aleksandr Vlasov + 21. Hugh Carthy + 28. Giulio Ciccone +

