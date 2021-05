Bardiani-CSF-Faizanè aveva ufficializzato Alessandro Tonelli che si era messo in mostra proprio nella passata stagione con qualche azione in fuga. Nei controlli anti-covid, ormai di routine, di questi giorni, il corridore classe '92 è risultato però positivo ad un test molecolare. Positività che lo ha costretto così ad uscire subito di scena, col suo posto preso da Filippo Zana alla sua seconda partecipazione al Già da qualche giorno laaveva ufficializzato la squadra che affronterà il Giro , compresa la presenza diche si era messo in mostra proprio nella passata stagione con qualche azione in fuga. Nei controlli anti-covid, ormai di routine, di questi giorni, il corridore classe '92 è risultato però. Positività che lo ha costretto così ad uscire subito di scena, col suo posto preso daalla sua seconda partecipazione al Giro d'Italia

Classifiche e risultati

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07

Ma Tonelli è un falso positivo...

Si è trattato di un caso di falso positività però per Tonelli che negli immediati tre test successivi è risultato negativo tutte le volte. Niente da fare, dovrà restare fuori.

La dea bendata anche stavolta ha deciso di tenere la benda sugli occhi, purtroppo per me. Eseguendo i consueti tamponi molecolari per gareggiare, purtroppo ad uno di questi (eseguiti a casa prima di andare a Torino per entrare nella bolla di squadra) sono risultato positivo, positività smentita poi da altri 3 tamponi molecolari eseguiti nei tre giorni successivi. Si è trattato quindi di un caso di falsa positività. [Alessandro Tonelli sui social]

Resta comunque fuori

Detto questo, in accordo con il team, si è deciso di non schierarmi al via della corsa rosa per non mettere a rischio di eventuali contagi i miei compagni di squadra e tutti gli altri partecipanti, per il grande rispetto che io e la mia squadra portiamo verso una corsa così importante come il Giro. Sono rammaricato, mesi di sacrifici svaniti in pochi istanti. Purtroppo il ciclismo in epoca pandemica è anche questo. Ora c’è poco da fare, restare col morale alto e guardare avanti che la stagione è ancora lunga. [Alessandro Tonelli sui social]

Bardiani che si presenterà quindi al Giro con Giovanni Visconti, Enrico Battaglin, Giovanni Carboni, Filippo Fiorelli, Davide Gabburo, Umberto Gabburo, Samuele Zoccarato e, appunto, Filippo Zana.

CHI VINCE IL GIRO 2021? Egan Bernal Simon Yates Remco Evenepoel Romain Bardet Aleksandr Vlasov Giulio Ciccone Hugh Carthy Mikel Landa Jai Hindley George Bennett Vincenzo Nibali

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

Giro d'Italia La startlist del Giro d'Italia: ci sono anche Nibali e Bernal 28/04/2021 A 20:08