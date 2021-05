Bernal che ha ipotecato il Giro e con Damiano Caruso che ha blindato il 2° posto davanti a Simon Yates. Resta aperta la lotta per le posizioni di rincalzo, ma sul podio dovremo vedere quei tre. C'è comunque la vittoria di tappa, con un derby tutto italiano per questa prova contro il tempo. Da una parte Filippo Ganna, Edoardo Affini che comunque Ci siamo! Si chiude il Giro 104 con la cronometro di Milano che metterà la parola fine alle contese. Diciamo che abbiamo una situazione di classifica già ben definita dopo la tappa di Alpe Motta , conche ha ipotecato il Giro e conche ha blindato il 2° posto davanti a. Resta aperta la lotta per le posizioni di rincalzo, ma sul podio dovremo vedere quei tre. C'è comunque la vittoria di tappa, con un derby tutto italiano per questa prova contro il tempo. Da una parte vincitore a Torino , dall'altrache comunque non si è risparmiato per i suoi capitani negli ultimi giorni. Chi festeggerà a sul podio di Milano?

Orari di partenza dei favoriti (e della maglia nera)

Orario Corridore 13:45 Riccardo Minali 13:52 Maciej Bodnar 13:58 Matthias Brändle 14:00 Maximlian Walscheid 14:08 Filippo Ganna 14:11 Edoardo Affini 14:56 Jan Tratnik 14:58 Rémi Cavagna 15:19 Patrick Bevin 15:38 Alberto Bettiol 15:40 Nélson Oliveira 15:43 Gianni Moscon 15:45 Jonathan Castroviejo

Riccardo Minali, il fanalino di coda della classifica generale. È lui la maglia nera virtuale di questo Giro d'Italia, con un ritardo di 5h34'03'' da Egan Bernal. Ed è sempre lui a dare il via a questa crono. Peccato che abbia già un ritardo di 6'59'' da Moschetti, il penultimo, se no si sarebbe potuta accendere una battaglia per evitare l'ultimo posto della classifica. Bodnar e Brändle saranno i primi specialisti a partire, ma tutta l'attenzione sarà su Filippo Ganna, il Ineos Grenadiers partirà alle 14:08, tre minuti prima del suo grande rivale Edoardo Affini. Il corridore della Jumbo Visma c'era andato molto vicino a Torino e ci vuole riprovare a Milano. Doverosa citazione per, il fanalino di coda della classifica generale. È lui lavirtuale di questo Giro d'Italia, con un ritardo di 5h34'03'' da Egan Bernal. Ed è sempre lui a dare il via a questa crono. Peccato che abbia già un ritardo di 6'59'' da, il penultimo, se no si sarebbe potuta accendere una battaglia per evitare l'ultimo posto della classifica.saranno i primi specialisti a partire, ma tutta l'attenzione sarà su, il vincitore delle ultime 4 cronometro del Giro d'Italia (le tre del 2020 e la prima di quest'anno). Il corridore dellapartirà alle 14:08, tre minuti prima del suo grande rivale. Il corridore dellac'era andato molto vicino a Torino e ci vuole riprovare a Milano.

Occhio però a Rémi Cavagna che partirà alle 14:58, conoscendo già i tempi dei propri avversari. Vogliamo citare Castroviejo? Il basco ha vinto 10 corse in carriera, tutta a crono, ma dopo il lavoro degli ultimi giorni, in favore di Bernal, dovrebbe essere sfinito.

Da Nibali a Fortunato

Orario Corridore 15:50 Vincenzo Nibali 15:51 Diego Ulissi 15:52 Davide Formolo 15:55 Attila Valter 15:58 Lorenzo Fortunato 16:01 Pello Bilbao 16:04 Koen Bouwman 16:07 George Bennett

Vincenzo Nibali. Il corridore siciliano non è riuscito a lasciare il segno in questo Giro, anche se era difficile considerando che arrivava a questo appuntamento Ulissi e Formolo, con il capitano della UAE Emirates che ha un po' deluso nel finale di Giro. Da Formolo in poi si partirà a distanza di tre minuti uno dall'altro perché entriamo nella top 15 del Giro. Toccherà a Attila Valter, per Lorenzo Fortunato. Una delle sorprese di questo Giro, ricordando il fantastico Alle 15:50 cominciano a partire nomi interessanti come quello di. Il corridore siciliano non è riuscito a lasciare il segno in questo Giro, anche se era difficile considerando che arrivava a questo appuntamento 24 giorni dopo la frattura al radio del polso destro. Ed è anche caduto tre volte in questa edizione . Seguono, con il capitano della UAE Emirates che ha un po' deluso nel finale di Giro. Da Formolo in poi si partirà a distanza diperché entriamo nella top 15 del Giro. Toccherà a, per due giorni in maglia rosa , poi sarà il turno di. Una delle sorprese di questo Giro, ricordando il fantastico successo sullo Zoncolan

Gli orari di partenza dei primi 10

Orario Corridore 16:10 Daniel Martin 16:13 Tobias Foss 16:16 João Almeida 16:19 Hugh Carthy 16:22 Daniel Martínez 16:25 Romain Bardet 16:28 Aleksandr Vlasov 16:31 Simon Yates 16:34 Damiano Caruso 16:37 Egan Bernal

Difficile fare grossi distacchi, considerando che stiamo parlando di una crono prevalentemente piatta. Vedremo quindi con quanto scarto Egan Bernal vincerà il Giro su Damiano Caruso e Simon Yates. Quello più a rischio, guardando le caratteristiche, è Romain Bardet che potrebbe perdere il 5° posto appena conquistato. Dietro c'è un minaccioso Daniel Martínez che è pur sempre campione nazionale colombiano a cronometro. Quello che dovrebbe guadagnare di più è invece João Almeida che spera di scalare più di una posizione, oltre a provarci per la vittoria di tappa.

