Elia Viviani e Giacomo Nizzolo per centrare questa benedetta vittoria. Viviani non vince al Giro dal 2018, Nizzolo cerca ancora il suo primo successo dopo 11 secondi posti alla Corsa Rosa. Sterrato e salite . Gli ultimi giorni di Giro sono stati molto intensi, con - purtroppo - anche tante cadute e tanti ritiri . Questa volta gli uomini di classifica si possono "riposare” e torneranno protagoniste le ruote veloci. Nuova chance perper centrare questa benedetta vittoria. Viviani non vince al Giro dal 2018, Nizzolo cerca ancora il suo primo successo dopo 11 secondi posti alla Corsa Rosa.

Il percorso della 13a tappa

Dopo due tappe molto impegnative, tornano protagoniste le "ruote veloci". Frazione che ricorda Dante Alighieri a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Si parte infatti da Ravenna, vicino al luogo di sepoltura, e si arriva a Verona, dove visse in esilio. Nel percorso di giornata anche un passaggio a Bagnolo di Po, terra di Learco Guerra, la "Locomotiva Umana”. Guerra vinse un Giro nel 1934, ma fu il primo ad indossare la storica maglia rosa messa in palio dal 10 maggio 1931, 90 anni fa. Tornando all'oggi, tappa senza asperità con i velocisti che hanno già puntato il loro mirino. Frazione che non ha praticamente difficoltà, considerando l'assenza di GPM. Anche arrivo piuttosto facile” con solo due ampie rotatorie ad interrompere il rettilineo di lungo Corso Porta Nuova, a due passi dall’Arena di Verona.

Programmazione televisiva

Per seguire il Giro d'Italia basterà accendere la tv e sintonizzarsi sui canali di Eurosport. Tutte le tappe del Giro saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) - visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision - con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il live streaming delle tappe sarà visibile invece su Eurosport Player ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi le tappe in live integrali e senza pubblicità. Inoltre, il Giro d'Italia sarà visibile On Demand su Eurosport Player e in streaming anche sul sito Eurosport.it e sull'App di Disocvery+ ( scopri l'offerta bomba per il Giro ).

I favoriti della 12a tappa

Ci saranno ancora le tappe di Gorizia e Stradella ma, parlando di velocisti puri, questa potrebbe essere l'ultima occasione per loro. Parliamo quindi di corridori come Elia Viviani e Giacomo Nizzolo che proveranno a centrare quella vittoria tanto agognata, ma che non arriva. Viviani ha anche la motivazione extra di essere stato nominato portabandiera della spedizione italiana a Tokyo alle prossime Olimpiadi di Luglio. Occhio però a corridori come Gaviria e Sagan che vogliono rovinare la festa e giocarsi il tutto per tutto anche per la maglia ciclamino.

Meno quotato Groenewegen, anche perché saranno da valutare le sue condizioni dopo gli ultimi giorni durissimi. Occhio sempre a Cimolai e Moschetti che si sono sempre piazzati nelle precedenti volate. Non mancherà qualche tentativo di fuga ma, con la conformazione della tappa di Verona, sarà impossibile centrare il successo partendo da lontano.

Nibali, un rientro da Campione: dalla frattura al Giro in 24 giorni

Venerdì 21 maggio, dalle 12:25 (collegamento tv)

