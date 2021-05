Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Remco Evenepoel: "Ritiro? No, mai detto. Voglio arrivare a Milano"

GIRO D'ITALIA - Nella tappa di Cortina ha perso più di 24 minuti, anzi si era staccato dal gruppo maglia rosa ancor prima di fare il Giau. Certo, ora non lotterà più per la classifica, ma Evenepoel non molla e vuole arrivare in fondo a questo Giro d'Italia. Sarebbe importante per lui fare le tre settimane e poi tracciare un bilancio. E non è detto che non si possa conquistare una tappa...

00:01:51, 7 minuti fa