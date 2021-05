João Almeida multato green zone. Una brutta botta per la Deceuninck Quick Step, considerando che Almeida è il capitano della formazione belga. E, soprattutto, la multa è il primo step verso un'eventuale penalizzazione in classifica generale in caso di seconda infrazione. La squadra di Bramati era comunque implicata in questo discorso, perché il corridore ad essere multato è invece Fausto Masnada. Bene per Almeida, è comunque una cattiva notizia per la classifica di Masnada. Importante rettifica da parte della Commissione della Giuria sul report pubblicato al termine della terza tappa, quella vinta da van der Hoorn , che vedevamultato per lancio di materiale di scarto fuori dalla. Una brutta botta per la, considerando che Almeida è il capitano della formazione belga. E, soprattutto, la multa è il primo step verso un'eventuale penalizzazione in classifica generale in caso di seconda infrazione. La squadra di Bramati era comunque implicata in questo discorso, perché il corridore ad essere multato è invece. Bene per Almeida, è comunque una cattiva notizia per la classifica di Masnada.

Multa e cartellino giallo per Masnada: e adesso?

Fausto Masnada è stato infatti multato con 500 franchi svizzeri e ha subito una penalizzazione di -25 nella classifica a punti UCI. Lui come Samuele Zoccarato dalla Bardiani-CSF-Faizané (che si è detto sorpreso a fine tappa). Una multa, niente di più, ma Masnada si è già giocato il primo richiamo. In caso di altra infrazione si beccherebbe una penalizzazione di 1 minuto in classifica generale, alla terza scatterebbe la squalifica e l'estromissione dal Giro d'Italia.

dal 1° aprile, in seguito alla svolta green che il mondo del ciclismo ha voluto adottare. Regolamento che fu comunque modificato dopo le polemiche per il caso Schär al Questo il nuovo regolamento imposto dall'UCI, in seguito alla svolta green che il mondo del ciclismo ha voluto adottare. Regolamento che fu comunque modificato dopo le polemiche per ilal Giro delle Fiandre , rendendo più leggere” le pene per i Grandi Giri evitando la squalifica diretta

