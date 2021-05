velocisti. E che tappa perché il finale molto tortuoso potrebbe mischiare ancora una volta le carte. Quel che è certo, è che a Stradella si decide Dopo le fatiche di Sega di Ala, dove anche Bernal ha patito le pendenze di quella salita, si riparte con l'ultima tappa per i. E che tappa perché il finale molto tortuoso potrebbe mischiare ancora una volta le carte. Quel che è certo, è che a Stradella si decide la maglia ciclamino

Il percorso della 18a tappa

È l'ultima occasione per i velocisti, anche se i sali e scendi degli ultimi 30 km potrebbero tagliare dalla corsa alla vittoria qualche sprinter affaticato. Il GPM di Castana (4a categoria) e il traguardo volante di Broni, infatti, potrebbero fungere da rampa di lancia per qualche azione da lontano e le "ruote veloci" avranno bisogno delle squadre al completo per tenere bloccata la corsa. Dopo la discesa di Canneto Pavese la corsa giunge senza curve fino al rettilineo di Stradella, ma occhio proprio a qualche allungo che potrebbe verificarsi nel tratto in discesa. Tappa molto difficile da controllare.

GPM e pendenze:

-Castana di 4a categoria (a quota 328 metri) - salita di 5,3 km al 4%, max 11%;

Bernal fatica in salita, Martinez incita il compagno!

Giro 2021, tappa 18: Rovereto-Stradella, percorso in 3D

I favoriti della 18a tappa

Broni e Cantero Pavese potrebbero fare male a tanti. Ecco perché non contiamo un velocista puro come Elia Viviani, ma ci potrebbe provare il suo compagno di squadra Consonni. Poi ci sono Oldani, Vendrame, Fiorelli, Pasqualon e Felline, ma il favorito numero 1 è Peter Sagan che cerca la seconda vittoria in questo Giro, Tendenzialmente, dovrebbe essere l'ultima occasione per i velocisti, ma i dentelli dipotrebbero fare male a tanti. Ecco perché non contiamo un velocista puro come Elia Viviani, ma ci potrebbe provare il suo compagno di squadra. Poi ci sono Oldani, Vendrame, Fiorelli, Pasqualon e Felline, ma il favorito numero 1 èche cerca la seconda vittoria in questo Giro, dopo la tappa di Foligno , oltre a chiudere il discorso per maglia ciclamino.

Non mancheranno i tentativi di fuga da lontano, ma occhio alle sparate che si potranno verificare negli ultimi km. Parte Cavagna o Brambilla? Tratnik o Bettiol? Ulissi potrebbe essere un bel nome su cui puntare, soprattutto per quanto fatto vedere a Sega di Ala.

Sagan *****

Gaviria, Cimolai, Ulissi ****

Cavagna, Bettiol, Vendrame ***

Brambilla, Bevin, Consonni, Fiorelli **

Viviani, Gorka Izagirre, Oldani, Tratnik, Felline, Arndt, Hermans, Pasqualon *

Pazzesco Gaviria: si fa la volata senza sella e arriva 5°

Vendrame vince, Bouchard lo applaude: l'abbraccio tra compagni

Giovedì 27 maggio, dalle 11:35 (collegamento tv)

