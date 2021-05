Restano solo due tappe e pochi punti a disposizione. A conti fatti,ha già vinto matematicamente la classifica a punti dell'edizione 2021. Perché? Ci sono 15 punti, all'arrivo, per chi vince tappe di alta montagna e per chi vince le cronometro per un totale ditra Alpe Motta e la crono di Milano. Poi ci sono i traguardi volanti, ma solo uno valevole per la costruzione della classifica a punti.