Ciclismo, Giro d'Italia, Sagan: "Non è come la Strade Bianche, ma può succedere di tutto"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Peter Sagan prima del via dell'undicesima tappa. Il corridore della BORA Hansgrohe potrebbe mettersi in proprio, ma anche lavorare per il proprio capitano di classifica.

00:01:33, 29 minuti fa