Ganna che cerca il bis. O meglio la Cala il sipario sul Giro 104. Anche quest'anno abbiamo vissuto emozioni controverse e sentito bellissime storie, ma si chiude il primo Grande Giro della stagione. Classifica un po' chiusa dopo la tappa di Alpe Motta , ma chissà se avremo qualche sorpresa. Intanto godiamoci il finale, conche cerca il bis. O meglio la quinta vittoria consecutiva in una cronometro del Giro.

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

Il percorso della 21a tappa

È la resa dei conti, con i corridori rimasti in corsa per la maglia rosa che si daranno battaglia nella crono di Milano. Sono i 30,3 km della verità, con partenza da Senago, in provincia di Milano, fino all'ormai classico arrivo in Duomo. Prima parte molto tecnica con curve e rotatorie che daranno non poco fastidio durante il percorso. Più 'facile' la seconda parte, una volta entrati a Milano, con strade in rettilineo fino all'arrivo del Duomo, compreso un po' di pavé.

Rilevamenti intermedi

-al km 9,2 Cascina Battiloca

-al km 18,8 Sesto San Giovanni

C'era una volta Chris Froome... Che disastro la sua crono

Programmazione televisiva

Per seguire il Giro d'Italia basterà accendere la tv e sintonizzarsi sui canali di Eurosport. Tutte le tappe del Giro saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) - visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision - con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il live streaming delle tappe sarà visibile invece su Eurosport Player ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi le tappe in live integrali e senza pubblicità. Inoltre, il Giro d'Italia sarà visibile On Demand su Eurosport Player e in streaming anche sul sito Eurosport.it e sull'App di Disocvery+ ( scopri l'offerta bomba per il Giro ).

Giro 2021, tappa 21: Senago-Milano, percorso in 3D

I favoriti della 21a tappa

Filippo Ganna che arriva da 4 vittorie consecutive a cronometro al Giro. In pratica dalla prima crono del Giro 2020. Non mancano però gli sfidanti, con Edoardo Affini che vuole vendicarsi per quei 10'' di distacco subiti Rémi Cavagna e João Almeida. C'è un solo favorito davanti a tutti: il campione del mondoche arriva da 4 vittorie consecutive a cronometro al Giro. In pratica dalla prima crono del Giro 2020. Non mancano però gli sfidanti, conche vuole vendicarsi per quei 10'' di distacco subiti nella tappa inaugurale di Torino . Daranno battaglia anche gli uomini della Deceuninck Quick Step che vogliono chiudere questo Giro con almeno una vittoria: a caccia del successo gli specialisti

Romain Bardet, con Daniel Martínez che vuole almeno il 5° posto. Occhio da dietro a João Almeida che potrebbe guadagnare anche due posizioni. È una cronometro che si addice molto alle sue caratteristiche anche se bisognerà vedere come ci arriva dopo Classifica che difficilmente si muoverà. Quello più a rischio è, conche vuole almeno il 5° posto. Occhio da dietro ache potrebbe guadagnare anche due posizioni. È una cronometro che si addice molto alle sue caratteristiche anche se bisognerà vedere come ci arriva dopo le fatiche dell'ultima settimana

Ganna è un treno: l'arrivo dell'italiano nella crono di Torino

Approfondimenti e dichiarazioni

Foratura per Sánchez: costretto a fare la crono con la bici da strada

Informazioni

Domani 30 maggio, dalle 13:30 (collegamento tv)

Dennis: "La crono è una sfida contro se stessi. Ganna? È stato più forte di me"

