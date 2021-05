Filippo Ganna vs Rémi Cavagna. C'è anche il ritorno di Si parte! Inizia oggi il Giro 104, con una cronometro di 8,6 km che testerà subito le gambe dei favoriti ( guarda il percorso completo ). Non si faranno grossi distacchi, ma gli scalatori con buone doti di cronoman potrebbero mettere un po' di margine tra sé e i rivali. Ci attendiamo anche una sfida tra specialisti, con la sfida Italia vs Francia rappresentata davs. C'è anche il ritorno di un certo Remco Evenepoel , l'unico che aveva battuto Ganna a crono nel 2020. Ne vedremo delle belle.

Il percorso della 1a tappa

Il Giro d'Italia parte da Torino, con una crono di 8,6 km all'interno di un percorso totalmente cittadino. Start fissato a Piazza Castello e arrivo situato sotto la Collina di Superga, a qualche metro dalla vetta caratteristica della Milano-Torino. Prova contro il tempo quasi totalmente pianeggiante che agevolerà gli specialisti. Poche curve, le uniche le ritroveremo durante l'attraversamento del Parco del Valentino, dove è posto il primo intertempo al km 3,8.

Programmazione televisiva

La crono inaugurale del Giro d'Italia sarà trasmessa in diretta a partire dalle 13:30 su Eurosport e anche su Eurosport Player senza pubblicità ( scopri tutti gli abbonamenti ) con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Eurosport.it vi mostrerà tutti gli aggiornamenti con la nostra DIRETTA SCRITTA. La crono e tutto il Giro d'Italia sarà visibile anche On Demand e in streaming sull'app Discovery+ ( scopri tutti i piani ).

I favoriti della 1a tappa

Il favorito numero 1 è ovviamente Filippo Ganna, il campione del mondo in carica a cronometro. Comincia proprio oggi la preparazione verso Tokyo per il corridore della Ineos che, anche alle Olimpiadi, cercherà di essere il migliore in assoluto in questa disciplina. Intanto proverà a fare en plein qui al Giro, dove lo scorso anno vinse tre cronometro su tre. Non mancherà, però, la concorrenza. "In campo” anche Alex Dowsett e Jos van Emden che hanno vinto in carriera una crono al Giro, ma il rivale più pericoloso per Ganna resta Rémi Cavagna, il campione nazionale francese. Cavagna arriva dal successo nella crono di Friburgo all'ultima tappa del Tour de Romandie, dove Ganna si piazzò 10°. Deceuninck Quick Step che ha ben tre corridori che potranno fare bene in questa prova di Torino: non dimentichiamoci di João Almeida e Remco Evenepoel che proveranno già a conquistare terreno rispetto ai rivali di classifica.

Ganna, Cavagna *****

João Almeida, Evenepoel, Campenaerts ****

Nélson Oliveira, Dowsett ***

Brändle, Castroviejo **

De Gendt, van Emden, Pello Bilbao, Daniel Martínez *

Approfondimenti e dichiarazioni

Nibali: "Per me il Giro è tutto, la gara che mi piace di più"

Informazioni

Sabato 8 maggio, dalle 14:00 (collegamento tv)

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

