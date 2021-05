Victor Campenaerts, che lascia la corsa rosa prima del via Qhubeka-Assos si tratta del terzo ritiro dopo quelli di Domenico Pozzovivo e Un altro addio al Giro d'Italia 2021. Si tratta di, che lascia la corsa rosa prima del via dell'impegnativa 17esima tappa a causa di un problema al tendine del ginocchio. L'infortunio era emerso già nella giornata di lunedì e a nulla sono serviti i trattamenti durante il giorno di riposo. Il belga era stato uno dei principali uomini-fuga di questa edizione e aveva coronato i suoi numerosi tentativi con il successo nella Grado-Gorizia di domenica scorsa. Per lasi tratta del terzo ritiro dopo quelli di Domenico Pozzovivo e Giacomo Nizzolo . Nella squadra sudafricana, vincitrice di tre tappe in questo Giro, restano in gara Kilian Frankiny, Bert-Jan Lindeman, Mauro Schmid, Max Walscheid e Lukasz Wisniowski.

Queste le parole di Campenaerts dopo la decisione: "Sono davvero deluso di lasciare il Giro d'Italia, soprattutto dopo aver vinto la mia prima tappa in assoluto: è stato un momento incredibile per me e per la squadra. Il dolore è emerso per la prima volta lunedì con il freddo e purtroppo il ginocchio non ha risposto bene al trattamento. Ritirarmi non è assolutamente quello che voglio fare, ma alla fine è la decisione giusta. Lo scorso anno avevo concluso in crescendo, piazzandomi due volte secondo negli ultimi tre giorni del Giro e quest'anno sentivo di poter fare altrettanto. È stato molto emozionante salutare la squadra questa mattina; abbiamo vissuto il più incredibile Giro d'Italia vincendo tre tappe, almeno finora e speriamo di continuare così. Di sicuro io sarò davanti alla tv a tifare per i miei compagni”.

